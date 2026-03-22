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娛樂 最新消息

周董太陽之子MV 神奇對話梵谷-砸近億邀奧斯卡團隊助陣

周杰倫身處《夜鷹》名畫中的酒吧前，氛圍感十足。（杰威爾提供）周杰倫身處《夜鷹》名畫中的酒吧前，氛圍感十足。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕「周董」周杰倫新專輯《太陽之子》尚未推出已引起全球粉絲關注，近期他陸續釋出4個預告影片，驚見讓很多經典名畫都「活起來」，在MV中甚至出現他和「梵谷」對話場面，光是拍攝專輯同名曲MV就耗資近一億元，相當大手筆。

周杰倫在《太陽之子》MV中與梵谷對話。（杰威爾提供）周杰倫在《太陽之子》MV中與梵谷對話。（杰威爾提供）

目前周董已解鎖MV中4個預告影片，原本他都選在凌晨零點發出，但老婆昆凌一句話為什麼要這麼晚，讓追蹤周董社群的千萬粉絲免於熬夜，他提前到每晚8點釋出，每支預告片也宛如幫大家上美術課，第一支畫面是致敬《吻》、第二支致敬《夜鷹》，第三支致敬梵谷的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》，MV中周董還和梵谷在酒吧裡對話，第四支則是致敬《馬拉之死》，透過現代影像的技術讓名畫重現生命力。

《太陽之子》的MV在巴黎及台北兩地拍攝，共歷時2年又3個月，MV的視覺設計和創意統籌則來自紐西蘭的創意團隊Weta Workshop（維塔工作室），該團隊曾參與過《阿凡達》、《魔戒》、《猩球崛起》等超過180部電影，曾獲得5次奧斯卡金像獎及其他眾多獎項。

周董MV3月24日首映，隔天數位發行新專輯，4月10日實體專輯上市，目前正在預購中，詳情可洽各大唱片行通路。

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