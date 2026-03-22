謝金燕神操作 豬哥亮歌廳秀嗨翻大港-滅火器報喜暑假唱進小巨蛋

謝金燕重返大港開唱，造型辣翻。（出日音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕大港開唱開辦20年，第一代女神謝金燕昨晚第三度參加演出，登上「女神龍」舞台壓軸獻唱，近期網友常呼喊「豬大哥沒有死」，謝金燕特別安排了一段與已故老爸豬哥亮的「歌廳秀」，全場驚喜嗨翻。另外滅火器重返南霸天舞台，開心宣布7月18日將首度登上小巨蛋開唱。

滅火器再登「南霸天」舞台，開心宣布今夏攻蛋喜訊。

（出日音樂提供）

昨天大港開唱現場有大群民眾開心「遊行」，高舉「豬大哥沒有死」紙牌，這是網路瘋傳的趣味梗，源於今年民視除夕節目利用AI技術重現豬哥亮主持、演唱，於是很多網友在網路許願看到謝金燕這次到大港開唱可以呈現與老爸的跨時空演出，謝金燕笑說：「脆上的期待與敲碗，姐姐看到了。」決定安排起來，希望這神組合酷炸。

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謝金燕造型辣翻，曲目也非常經典，除了帶來《月彎彎》，也獻唱《練舞功》、《叉燒包》等組曲，希望把「錯過的、20年來的紅歌一次全炸！」要讓台式電音舞曲經典重現，另演唱中還有哨子從天而降，大家一起「嗶嗶嗶」，要讓全場歌迷整晚一起嗨。對於再次回歸扛起「大港女神」，謝金燕心情如何？ 她說：「不要問我幾歲？青春就要齊鳴齊放。」

滅火器獻唱《海上的人》、《人生》等歌曲，楊大正談到從2020年開始不斷申請小巨蛋，「這是從來沒去開過專場的地方，經典場地，總覺得做這麼久，全世界跑很多地方，有一個地方沒去，感覺怪怪的，拿到檔期很感動，沒挑戰過的場館，新鮮感很大，滅火器陪伴樂迷走過人生階段，大家一起來回味回憶殺。」

柯震東昨和爸媽一起到現場支持哥哥柯家洋的「南瓜妮歌迷俱樂部」開唱，拍下現場人潮滿滿影片，自嘲：「人比《功夫》多，讚讚讚！」他很喜歡《葬送的芙莉蓮》，演唱片尾曲的日本歌手milet也來台獻唱，她用中文說：「我很喜歡高雄，我真的很開心，希望大家享受這個夜晚！」

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