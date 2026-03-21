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娛樂 最新消息

曾敬驊挑戰日語 飆戲影后岸井雪乃

曾敬驊（左）、岸井雪乃演出台日合製電影《鼠一般的你》，兩人的化學反應令人期待。（前景娛樂有限公司提供）曾敬驊（左）、岸井雪乃演出台日合製電影《鼠一般的你》，兩人的化學反應令人期待。（前景娛樂有限公司提供）

鼠一般的你改編吉本芭娜娜小說 台北取景逾8成

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台日跨國合作電影《鼠一般的你》改編自日本暢銷作家吉本芭娜娜的小說，找來日本影后岸井雪乃、金馬男星曾敬驊共同主演，全片超過80%於台北市取景，曾敬驊首度挑戰日語演出，備受矚目。

《鼠一般的你》由真壁幸紀執導，故事講述深陷喪母之痛的女主角「千澄」，為了撫平內心的空洞，在朋友的邀請下前往台北觀賞演唱會，邂逅了擁有台灣母親與日本父親、同樣感到寂寞憂傷卻難以名狀的男孩「SINSIN」，透過日常的點滴與對話，兩人建立起暫時卻真摯的情誼，在台北街頭展開一段療傷的過程。

電影日前於蘇格蘭第22屆格拉斯哥電影節舉行世界首映，門票秒殺。對於接下這部作品，曾敬驊興奮地表示：「台北是我很熟悉的地方，但在電影裡卻呈現出另一種感覺與視角，讓我覺得非常新鮮。這也是我第一次接觸日文，能在大銀幕上看到自己開口說日文，真的覺得超級酷！」電影將在6月26日於日本上映，屆時曾敬驊也將親自前往日本宣傳，台灣則預計在下半年登場。

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