錢薇娟組最強明星隊 再度PK江宏傑

龍語申（左起）、阿布、何依霈、唐從聖、錢薇娟、江宏傑、馬國賢、彭小刀、黃瑄、王盈凱出席《全城地圖：最強明星隊》開播記者會。（記者陳奕全攝）

唐從聖與馬國賢自嘲被騙來的 江宏恩傳健康亮紅燈缺陣

江宏恩（右）臨時有事缺席記者會，日前爆出健康亮紅燈，上鄭弘儀節目分享以前拍戲經歷。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕錢薇娟、江宏傑繼《全明星運動會》後再度合體，披上紅、藍戰袍PK，錄製台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》，昨與參賽藝人唐從聖、馬國賢、阿布、彭小刀、王盈凱、何依霈、黃瑄、龍語申出席首映記者會，陣容被笑虧是「年長版全明星」，已是五字頭的唐從聖、馬國賢都自嘲是「被騙來的」，不過唐從聖隨即展現軟Q筋骨秀實力，馬國賢也信心喊話：「會讓大家驚豔」。

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談到再度合作，錢薇娟直呼有「滿血回歸」的感覺，並明顯感受到江宏傑更為沉穩；江宏傑放話這次一定要拿下勝利。藝人們分享備戰過程，彭小刀坦言原以為節目偏娛樂性，沒想到強度超乎預期，事前必須充分準備；馬國賢則笑說，過去閃到腰留下舊傷，但每天抱小孩等同重訓，對體能仍有信心，他感性表示，希望多陪伴2歲兒子、想要趁早拚看看第二胎。

而昨原定要出席的江宏恩臨時缺席，他日前傳出健康亮紅燈，辭演八點檔，據了解，是因嚴重睡眠障礙困擾，錢薇娟則說在錄影時並未察覺異狀，稱讚對方體能好、表現很棒；江宏恩近期上鄭弘儀節目《話時代人物》，提到自己演戲熬夜曾創下「五天四夜沒睡覺」的紀錄，坦言到第五天講話就開始口齒不清，出道31年的他在走紅後，作品幾乎一檔接一檔，他說自己始終保持驚人的抗壓性與對表演的痴狂，感恩的表示是「祖師爺賞飯吃」，如今健康出狀況也引發外界關心。

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