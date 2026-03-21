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娛樂 最新消息

《人物專訪》張孝全帥氣助攻 林依晨圖書館開場戲心動了

林依晨透露當初動完手術的恢復期，同時極度樂觀又悲觀。（記者王文麟攝）林依晨透露當初動完手術的恢復期，同時極度樂觀又悲觀。（記者王文麟攝）

記者許世穎／專訪

林依晨（左）《深度安靜》在圖書館邂逅張孝全，笑說喚回小鹿亂撞的感覺。（風起娛樂提供）林依晨（左）《深度安靜》在圖書館邂逅張孝全，笑說喚回小鹿亂撞的感覺。（風起娛樂提供）

林依晨在電影《深度安靜》中與張孝全4度合作，更首次飾演夫妻。談及片中狀態關係，她語氣自然地說：「我跟孝全各自都結婚多年了，很清楚一段關係會走到一個狀態，就像日常生活，跟熱戀期不一樣。」她認為，角色之間的情感並不外顯濃烈，而是在生活中慢慢累積出的互相扶持。

被問到現實中和老公是否也已過了熱戀期，林依晨笑說：「如果還在熱戀，那太不科學了吧！」她認為，如今的感情更像是一種支持與陪伴，「跟那種只靠賀爾蒙的狀態不一樣。」

不過，戲中仍不乏悸動時刻。談到兩人在圖書館初識的心動戲，她笑說：「其實滿容易喚回那種感覺，畢竟孝全很帥，很像國高中時期看到帥哥、小鹿亂撞。」而這場戲也是開拍第一天，「是一種很純然的喜悅，沒有負擔。」

談及戲外的另一半，林依晨大讚老公「溫暖、善解人意，情緒價值很高，真的沒什麼好挑剔。」她說情緒低落時，對方總能給予適當陪伴，安靜的支持，反而更有力量。

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