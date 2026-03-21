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娛樂 最新消息

《人物專訪》林依晨演繹深度安靜 展現鬆弛的緊繃-再度扣關金馬影后心境大不同

林依晨為新片《深度安靜》接受本報專訪，提及兩次入圍金馬影后，形容心境跟狀態都大不相同。（記者王文麟攝）林依晨為新片《深度安靜》接受本報專訪，提及兩次入圍金馬影后，形容心境跟狀態都大不相同。（記者王文麟攝）

記者許世穎／專訪

林依晨（左）在《深度安靜》懷孕讓飾演老公的張孝全聽胎音，看似幸福卻暗藏心事。（風起娛樂提供）林依晨（左）在《深度安靜》懷孕讓飾演老公的張孝全聽胎音，看似幸福卻暗藏心事。（風起娛樂提供）

金鐘戲后林依晨在電影《深度安靜》中再次交出細膩內斂的表演，去年獲得評審青睞，再度角逐金馬影后。她近日受訪時重提2009年因勞累被診斷出腦下垂體囊腫、緊急手術的經歷，接受本報專訪也回憶術後心情，形容當時「情緒起伏滿劇烈的」，無論樂觀或悲觀的感受都相當強烈。

飛躍情海21歲拚影后 角色影響生活

提到2003年以《飛躍情海》首度叩關金馬影后，林依晨直呼：「太不一樣了！」回憶當時，她才21歲、剛接觸電影與戲劇不久，「那時候覺得『我可以、我很努力』，很想證明自己，是滿拚命的狀態。」她表示，當時角色情感濃烈，自己幾乎全然投入，「第一次感受到把角色吃進去，影響到作息，甚至影響我感受世界的方式。」

相較之下，演出《深度安靜》，她的心境已截然不同，也是一種不同層次的投入，「雖然都很投入，但不是外放的用力，而是一種更內在、持續性的狀態。」她認為，表演不再只是情緒的堆疊，而是一種更細膩的控制與流動，「是一種『鬆弛的緊繃』」。

林依晨認為表演的好壞自己最清楚，但往往要等到作品完成、進入剪接階段，才真正知道哪些情緒被保留下來，「有些戲其實是一個延續性的情緒，不是在導演喊卡的那一刻結束，而是身心反應還在流動。」

深度安靜角色情緒 懷孕時沒有

片中林依晨飾演的「依庭」在婚姻與懷孕過程中，逐漸被過往壓力與內在情緒牽動。面對角色劇烈情緒波動，她也回望自身經驗，「其實我現實生活中懷孕時沒有這樣的變化，反而是之前動完手術後的恢復期，那幾個月情緒起伏滿劇烈的。」

她形容當時的狀態，「會感受到天差地別，極度樂觀又極度悲觀，會莫名其妙流淚、絕望，但又瞬間樂觀到像個孩子。」這段經歷也成為她詮釋角色的重要來源，讓她在表演時，情緒更貼近真實。《深度安靜》已在台上映。

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