萊恩神演技 救地球也救劇本

萊恩葛斯林主演並擔任《極限返航》製片，上演不可思議的星際冒險。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

曾獲奧斯卡提名的編劇德魯戈達德繼《絕地救援》後，再度改編科幻大師安迪威爾的另一部科幻鉅作《極限返航》，打造融合高難度科學、幽默、友情與愛的宇宙冒險。他直言男主角兼製片萊恩葛斯林是一大功臣：「幸好我們有萊恩葛斯林，才能毫不費力地把情感呈現在銀幕上。」

萊恩葛斯林（右）在《極限返航》和外星人洛基的友情是片中最動人的情節。（翻攝自YouTube）

該片顛覆科幻想像，描述兩個來自銀河兩端截然不同的生命，透過科學與同理心攜手拯救彼此的星球，也完成自我成長。戈達德指出，原著魅力在於科學細節與問題解決過程，「如何把角色的思考戲劇化」成為改編最大挑戰，但他強調：「我們學到不必簡化科學，觀眾反而喜歡複雜與挑戰。」

請繼續往下閱讀...

奧斯卡提名編劇德魯戈達德完美改編《極限返航》，獲得觀眾和影評一致叫好。（索尼影業提供）

電影前半段全靠萊恩的演出發揮關鍵作用，戈達德大讚萊恩能毫不費力地讓觀眾立刻理解角色經歷，尤其什麼樣的戲他都駕輕就熟，「無論喜劇、劇情、心碎、恐懼、喜悅，他都能演，這對編劇來說是最好的武器。」

為增加互動，戈達德甚至拓展太空船系統「瑪麗」的角色，讓萊恩飾演的格雷斯有對話對象，同時保留故事的真實感。至於人氣外星人角色「洛基」，他坦言其設定困難重重，但正是這份隔閡，讓主角學會理解與同理，成為電影情感核心。

戈達德也說，《極限返航》難以用單一類型來定義：「它是科幻片、搭檔喜劇，也同時是劇情片，其中不乏精彩的動作戲份和視覺奇觀，相信每位觀眾都在其中找到共鳴。」《極限返航》已在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法