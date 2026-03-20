自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萊恩神演技 救地球也救劇本

萊恩葛斯林主演並擔任《極限返航》製片，上演不可思議的星際冒險。（索尼影業提供）萊恩葛斯林主演並擔任《極限返航》製片，上演不可思議的星際冒險。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

曾獲奧斯卡提名的編劇德魯戈達德繼《絕地救援》後，再度改編科幻大師安迪威爾的另一部科幻鉅作《極限返航》，打造融合高難度科學、幽默、友情與愛的宇宙冒險。他直言男主角兼製片萊恩葛斯林是一大功臣：「幸好我們有萊恩葛斯林，才能毫不費力地把情感呈現在銀幕上。」

萊恩葛斯林（右）在《極限返航》和外星人洛基的友情是片中最動人的情節。（翻攝自YouTube）萊恩葛斯林（右）在《極限返航》和外星人洛基的友情是片中最動人的情節。（翻攝自YouTube）

該片顛覆科幻想像，描述兩個來自銀河兩端截然不同的生命，透過科學與同理心攜手拯救彼此的星球，也完成自我成長。戈達德指出，原著魅力在於科學細節與問題解決過程，「如何把角色的思考戲劇化」成為改編最大挑戰，但他強調：「我們學到不必簡化科學，觀眾反而喜歡複雜與挑戰。」

奧斯卡提名編劇德魯戈達德完美改編《極限返航》，獲得觀眾和影評一致叫好。（索尼影業提供）奧斯卡提名編劇德魯戈達德完美改編《極限返航》，獲得觀眾和影評一致叫好。（索尼影業提供）

電影前半段全靠萊恩的演出發揮關鍵作用，戈達德大讚萊恩能毫不費力地讓觀眾立刻理解角色經歷，尤其什麼樣的戲他都駕輕就熟，「無論喜劇、劇情、心碎、恐懼、喜悅，他都能演，這對編劇來說是最好的武器。」

為增加互動，戈達德甚至拓展太空船系統「瑪麗」的角色，讓萊恩飾演的格雷斯有對話對象，同時保留故事的真實感。至於人氣外星人角色「洛基」，他坦言其設定困難重重，但正是這份隔閡，讓主角學會理解與同理，成為電影情感核心。

戈達德也說，《極限返航》難以用單一類型來定義：「它是科幻片、搭檔喜劇，也同時是劇情片，其中不乏精彩的動作戲份和視覺奇觀，相信每位觀眾都在其中找到共鳴。」《極限返航》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中