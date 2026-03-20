郎祖筠開示方志友婚變 相愛容易相處難

賴銘偉（左起）、葉全真、郎祖筠、黃豪平參與演出舞台劇 《老闆～來碗陽春麵！》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郎祖筠和賴銘偉等人昨出席舞台劇 《老闆～來碗陽春麵！》記者會，意外成了眾人情感開示大會。郎祖筠過去是方志友與楊銘威的表演指導老師，近日2人傳出11年婚姻觸礁，正在協議離婚，郎祖筠坦言「不特別震驚」，認為2人當年奉子成婚時還太年輕，「相處之後才發現相愛容易、相處不易，生活中變數很多。」

而「王子」邱勝翊與粿粿去年10月爆出婚外情風波，雙雙暫別演藝圈，農曆大年初六兩人被目擊一同現身桃園大溪鳳山寺廣澤宮參拜。賴銘偉身為廣澤宮宮主，被問此事，他顯然有備而來，他說廟方對所有信眾一視同仁，「任何人都可以來，我們都是一個開放的空間，不會過問任何人的事情」。

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對於各自感情狀態，葉全真與圈外男友交往8年，戀情近日才曝光。昨被問到男友是否會前來觀賞舞台劇，她語帶保留地回應：「希望大家都來看。」對私生活不願多談。相較之下，黃豪平則顯得大方許多，他與周宇柔穩定交往4年，坦言未來有結婚生子的打算，但目前尚未設下時間表。他也透露女友首度參與三立八點檔演出，自己事前特地拜託演員好友多多照顧，相當貼心。

此外，葉全真出道快40年，從沒在戲劇、電影唱過歌，這回要在舞台劇首開金口唱歌，讓她緊張萬分，自嘲：「即便在KTV也要黃湯下肚才有辦法唱，不同的酒有不同音域產生。」而台語歌手陳隨意今年二度演出這齣舞台劇，他回想去年正式演出時，有三度忘詞，「我直接落一整段沒講，好在其他人立刻把我拉回去，跟前輩演戲真放心！」

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