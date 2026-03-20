自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郎祖筠開示方志友婚變 相愛容易相處難

賴銘偉（左起）、葉全真、郎祖筠、黃豪平參與演出舞台劇 《老闆～來碗陽春麵！》。（記者陳奕全攝）賴銘偉（左起）、葉全真、郎祖筠、黃豪平參與演出舞台劇 《老闆～來碗陽春麵！》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郎祖筠和賴銘偉等人昨出席舞台劇 《老闆～來碗陽春麵！》記者會，意外成了眾人情感開示大會。郎祖筠過去是方志友與楊銘威的表演指導老師，近日2人傳出11年婚姻觸礁，正在協議離婚，郎祖筠坦言「不特別震驚」，認為2人當年奉子成婚時還太年輕，「相處之後才發現相愛容易、相處不易，生活中變數很多。」

而「王子」邱勝翊與粿粿去年10月爆出婚外情風波，雙雙暫別演藝圈，農曆大年初六兩人被目擊一同現身桃園大溪鳳山寺廣澤宮參拜。賴銘偉身為廣澤宮宮主，被問此事，他顯然有備而來，他說廟方對所有信眾一視同仁，「任何人都可以來，我們都是一個開放的空間，不會過問任何人的事情」。

對於各自感情狀態，葉全真與圈外男友交往8年，戀情近日才曝光。昨被問到男友是否會前來觀賞舞台劇，她語帶保留地回應：「希望大家都來看。」對私生活不願多談。相較之下，黃豪平則顯得大方許多，他與周宇柔穩定交往4年，坦言未來有結婚生子的打算，但目前尚未設下時間表。他也透露女友首度參與三立八點檔演出，自己事前特地拜託演員好友多多照顧，相當貼心。

此外，葉全真出道快40年，從沒在戲劇、電影唱過歌，這回要在舞台劇首開金口唱歌，讓她緊張萬分，自嘲：「即便在KTV也要黃湯下肚才有辦法唱，不同的酒有不同音域產生。」而台語歌手陳隨意今年二度演出這齣舞台劇，他回想去年正式演出時，有三度忘詞，「我直接落一整段沒講，好在其他人立刻把我拉回去，跟前輩演戲真放心！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中