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文章閉關備戰演唱會 對談許常德滿滿回憶殺

文章閉關備戰演唱會 對談許常德滿滿回憶殺文章暌違17年舉辦大型個唱，坦言心情非常緊張。
（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲的三金歌王文章暌違17年宣布開唱，看似從容的他，其實內心相當緊繃，坦言17年的空白，讓這次重返舞台格外慎重，這份壓力也被身邊工作人員看在眼裡。這陣子他進入「閉關模式」，目前人在新加坡全力備戰。

許常德（右）的爆料，差點讓文章招架不住。（翰森娛樂提供）許常德（右）的爆料，差點讓文章招架不住。（翰森娛樂提供）

文章透露，這幾天都在健身、跑步與游泳調整體能，同時反覆練習所有曲目，更邀請聲樂老師重新檢視唱法，希望在熟悉的聲線之外，帶來更成熟及豐富的詮釋。

前陣子文章為了宣傳演唱會，邀請音樂人許常德同台對談，兩人從出道初期的青澀歲月，聊到華語樂壇最輝煌的年代，再到各自的人生轉折，現場氣氛既感性又輕鬆。

許常德不忘爆料，其實過去曾替文章寫過歌，最後卻沒有被採用，連原因都不太清楚，語氣帶點幽默也帶點小小遺憾。文章一聽立刻笑著回應：「抱歉抱歉，那時候很多都是唱片公司安排的啦！」一句話化解尷尬。許常德隨即補上一句：「那這次既然又遇到了，我就寫一首新歌送給你！」文章也露出期待神情，直呼很期待這份「遲來的合作」。

文章去年因為眼疾緊急開刀，原訂在台灣的演唱會計畫被迫喊卡，他術後歷經一段時間休養才逐漸康復，全新巡演4月6日在珠海大劇院起跑，更期待能早日在台北開唱。

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