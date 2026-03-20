余天爆復出接掌胡瓜時段-兩人明鑽石舞台之夜同台可望解密

胡瓜（右）和余天明天將同登鑽石舞台之夜表演，兩人互動備受矚目。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、陽昕翰／台北報導〕胡瓜、「歐弟」歐漢聲、陳亞蘭去年12月攜手主持華視、緯來《週末最強大》，進軍週六黃金時段與各台拚收視，不過節目上週已宣布停錄，第二季仍在醞釀中。未料近日傳出余天有望復出、代替胡瓜接掌該時段，對此，兩位綜藝大哥未正面回應，不過他們明天將同台登上「鑽石舞台之夜」表演，互動備受矚目。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭停錄的《週末最強大》雖表示第二季醞釀中，但卻有余天復出接手時段的傳聞。

（資料照，記者陳奕全攝）

胡瓜的《週末最強大》去年加入週六黃金時段戰線，與白冰冰、康康等人的節目比拚收視，不過今年初就傳出錄影要暫作休息，電視台則證實第二季則正在籌備與研議中，尚未宣布回歸時間點。

請繼續往下閱讀...

就在外界以為胡瓜正為節目做準備時，卻傳出平常與胡瓜交情甚篤的余天可能將接掌該時段，被爆出曾低調現身華視談新節目，據悉是電視台希望余天入主胡瓜原時段節目，助攻黃金八點檔的收視，不過針對傳聞，華視僅表示：「目前第二季仍處於籌備階段，暫無確切消息可對外公開」。

事實上，余天近年大多享受退休生活，曾強調不想回演藝圈，除非有公益活動或是表演才會現身，而他明將與兒子余祥銓擔任「鑽石舞台之夜」的壓軸，談到此次演出，余天先前受訪透露，「瓜哥打給我，我本來想說開高一點，因為太久沒賺錢了。」隨後得知活動為公益性質，立刻阿莎力打折情義相挺，兩人友情可見一斑，隨著節目動向未明、替代傳聞四起，也讓這場同台演出更添話題性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法