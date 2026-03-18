《人物專訪》李璇獨居學習寂寞 京劇出身不怕吊鋼絲 最怕彈簧床拍戲

李璇現在獨居，學著享受寂寞，跟孤獨共存。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

李璇在《深夜小狗神祕習題》飾演愛聊天的老太太。（果陀劇場提供）

76歲的李璇過去演出清宮劇，有「古典第一美人」之名，她10歲開始練京劇、19歲以武打戲出道，認為吊鋼絲飛來飛去，從沒什麼大不了，「畢竟鋼絲很少會斷。」但人生拍第一部武俠片，替身演員就在她面前向下跳彈簧床，卻不小心勾到鋼絲，摔斷了腿，從此以後只要有彈簧床的戲，她一律拒絕。

丁強離世3年 觸景仍傷情與孤獨共存

只是如今台灣古裝戲式微，時裝劇佔大多比例，李璇抱持著「有戲就演，沒戲就生活」的想法，從不抱怨沒戲拍。她近期在果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》演出喜歡交朋友、怕寂寞的獨居老太太，恰巧老公丁強離世3年，她這3年也是一個人生活，但她苦笑說自己和角色是強烈對比，「我不會主動交朋友。」

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現在獨自一人會感到寂寞？她沒有否認，而是選擇面對，「我在學習寂寞，跟孤獨共存。」她現在早上學佛、下午學古箏，生活被課程填滿，即便如此，她仍坦言：「每天想到丁叔都會觸景傷情，哪有分過年？張開眼就是孤獨，但就學啊，人活到老學到老。」

李璇和丁強從年輕相伴一甲子，如今她一人在台灣，一雙兒女都在美國，因他們從小就在異鄉長大，說中文說得結結巴巴之外，也不會看中文字，但她更不願赴美一起和兒女生活，「在台灣多自由，我想做什麼就做什麼。」

豁達人生不做健檢 有病會去看醫生

長年獨居，也讓她對人生有了不同的體悟。對於健康，她抱持一種近乎豁達的態度，從不做健康檢查，她說：「有病就有病，該死就死，有什麼好檢查？」她直言不願過度檢查帶來心理壓力，「誰沒有一點病痛？真的不舒服的話，我就會去看醫生。」只是話說到這邊，她依舊迷信敲桌子三下，希望不要一語成讖。

此外，面對現在市場對資深演員的戲愈來愈少，她看得很透徹，認為演員是被動的，「你需要我，我謝謝你；要換人，也是應該的。」也慶幸生活無虞，「不用付房租，孩子生活費也不用我負擔，現在只要好好充實自己，不讓自己空白亂想。」

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