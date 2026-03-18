桑德拉合作萊恩被圈粉 樂意一起飛天

桑德拉惠勒說在《極限返航》的卡拉OK戲很有挑戰性。

（翻攝自YouTube）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

曾以《墜惡真相》入圍奧斯卡最佳女主角的德國女星桑德拉惠勒，今年剛於柏林影展二度封后，在新片《極限返航》中化身推動拯救地球計畫的核心人物，提到和男神萊恩葛斯林合作，她笑說過去在獎季碰到萊恩很想過去跟他說話，「但就是做不到」，這次合作之後對他讚不絕口，更說很願意和他一起上太空。

桑德拉惠勒（左）在新片《極限返航》和萊恩葛斯林同台飆戲。

（索尼影業提供）

該片描述萊恩飾演的中學科學老師，意外成為拯救地球的關鍵人物，被迫上太空執行任務，桑德拉飾演掌握龐大資源、促成整項計畫啟動的核心人物。她形容和萊恩一起工作是很棒的經驗，「展現出我想像中演員該有的樣子，精準、溫暖、充滿好奇、而且極具合作精神，非常令人印象深刻。」

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片中桑德拉除了展現溫柔又強大的氣場，還有一場卡拉OK演唱「一世代」哈利經典歌曲《時代印記》的戲。她說自己根本每天都在唱歌，更打趣說：「你很幸運，我現在沒有在受訪時唱歌，因為我想我唱到身邊的人都很煩了！」

桑德拉更開玩笑說自己之所以常常開車，就是因為在車裡可以不受打擾地大聲唱歌，唱錯也沒關係。至於在電影裡開金嗓，她說原本以為會像卡拉OK一樣，前面有歌詞可以看，「結果拍攝時螢幕在我後面，算是一個挑戰。」她表示能演唱這首歌真的很開心，更說原唱哈利是「很棒的音樂人」。《極限返航》今天在台上映。

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