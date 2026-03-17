楊皓崴收藏山本由伸球卡 12.8萬升值為19.3萬

楊皓崴（右）在弟弟店裡幫忙洗杯子，弟弟負責調酒。（爾傑娛樂提供）

※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒※

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔男星楊皓崴從小就是棒球迷，近期開打的WBC世界棒球經典賽他也不錯過，他說從小最喜歡的球員是王建民、陳金鋒和彭政閔，最近很愛日本隊的大谷翔平和山本由伸，15日還特別穿大谷翔平的球衣幫日本隊加油，沒想到日本卻止步八強，輸給委內瑞拉，讓他頗難過。

楊皓崴收藏的山本由伸球員卡已升值不少。（爾傑娛樂提供）

他從學生時期就一直打工，有段時間當模特兒，收入不好，曾靠著賣掉收藏的球員卡維持生計。他最新收藏的是美國職棒道奇隊山本由伸的球員卡，購入價為4000美元（約台幣12萬8000元），但因山本由伸去年是世界大賽MVP，已升值到6000美元（約台幣19萬3000元），價值頗驚人。

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楊皓崴最近為了力挺弟弟新開的餐酒館，「重操舊業」當洗碗工，還幫忙掃廁所。他17歲開始打工，至今已有20年當服務生的經驗。

他對餐飲業特別興趣，多次與朋友合夥創業，有賺有賠，也有跟好友撕破臉的失敗經驗。第一次投資是當兵前，合股開了一間運動酒吧，當時的投資款50萬是媽媽贊助，最後血本無歸。後來繼續投資餐廳，卻和合夥人不合，心寒離開，如今把經驗傳承給弟弟，感觸良多說：「做生意信譽與誠信最重要。」

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