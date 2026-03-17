自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊皓崴收藏山本由伸球卡 12.8萬升值為19.3萬

楊皓崴收藏山本由伸球卡 12.8萬升值為19.3萬楊皓崴（右）在弟弟店裡幫忙洗杯子，弟弟負責調酒。（爾傑娛樂提供）
※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒※

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔男星楊皓崴從小就是棒球迷，近期開打的WBC世界棒球經典賽他也不錯過，他說從小最喜歡的球員是王建民、陳金鋒和彭政閔，最近很愛日本隊的大谷翔平和山本由伸，15日還特別穿大谷翔平的球衣幫日本隊加油，沒想到日本卻止步八強，輸給委內瑞拉，讓他頗難過。

楊皓崴收藏的山本由伸球員卡已升值不少。（爾傑娛樂提供）楊皓崴收藏的山本由伸球員卡已升值不少。（爾傑娛樂提供）

他從學生時期就一直打工，有段時間當模特兒，收入不好，曾靠著賣掉收藏的球員卡維持生計。他最新收藏的是美國職棒道奇隊山本由伸的球員卡，購入價為4000美元（約台幣12萬8000元），但因山本由伸去年是世界大賽MVP，已升值到6000美元（約台幣19萬3000元），價值頗驚人。

楊皓崴最近為了力挺弟弟新開的餐酒館，「重操舊業」當洗碗工，還幫忙掃廁所。他17歲開始打工，至今已有20年當服務生的經驗。

他對餐飲業特別興趣，多次與朋友合夥創業，有賺有賠，也有跟好友撕破臉的失敗經驗。第一次投資是當兵前，合股開了一間運動酒吧，當時的投資款50萬是媽媽贊助，最後血本無歸。後來繼續投資餐廳，卻和合夥人不合，心寒離開，如今把經驗傳承給弟弟，感觸良多說：「做生意信譽與誠信最重要。」

※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒※

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中