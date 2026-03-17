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娛樂 最新消息

孫燕姿暌違12年萬丈光芒聲動香港 首唱新歌飛瀑而下

孫燕姿暌違12年重返香港開唱。（Make Music提供）孫燕姿暌違12年重返香港開唱。（Make Music提供）

天后首唱飛瀑而下 鄭秀文驚喜分享小故事

孫燕姿以「光芒萬丈裝」亮麗開場，演唱會規格全面升級。（Make Music提供）孫燕姿以「光芒萬丈裝」亮麗開場，演唱會規格全面升級。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「華語天后」孫燕姿暌違12年再度回到香港開唱，「就在日落以後」巡迴演唱會3月13日與15日在啟德主場館登場，她首度公開演唱新歌《飛瀑而下》，展現巡演2026新篇章的誠意與企圖，香港天后鄭秀文也分享與孫燕姿不為人知小故事。

孫燕姿以「光芒萬丈裝」亮麗開場，演唱會規格全面升級。（Make Music提供）孫燕姿以「光芒萬丈裝」亮麗開場，演唱會規格全面升級。（Make Music提供）

兩場演唱會門票開賣即秒殺，共吸引7.5萬名歌迷齊聚，主辦單位寬魚國際以超高規格打造舞台，從服裝、舞蹈到視訊全面升級，孫燕姿穿上「光芒萬丈裝」新造型，以《我要的幸福》揭開演唱會序幕。

她用粵語向歌迷打招呼：「就在日落以後2026第一站香港！大家有沒有掛住（想念）我，我很掛住（想念）你們，會不會有一點肉麻，你們是不是喜歡這樣，我的廣東話是不是很叻叻豬（棒棒的），你們都聽得懂嗎？ 」現場氣氛嗨爆。

孫燕姿除獻唱新歌《飛瀑而下》寵粉；「小飛床」橋段則加入在香港才有的曲目《漩渦》；在《祝你開心》之後，螢幕出現孫燕姿藝人好友、工作夥伴的照片與音頻，鄭秀文獻聲分享與孫燕姿初次見面回憶，鄭秀文說：「第一次見面，覺得她很Sweet，她的笑容讓我印象深刻，還有一次與她和她的Daddy一起吃飯，是比較特別的經歷。」台北場門票3月20日中午12點KKTIX開賣。

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