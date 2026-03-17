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娛樂 最新消息

奧斯卡》歐布萊恩調侃流彈四射 左虧甜茶右酸Netflix執行長

康納歐布萊恩再度主持第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，妙語如珠搞笑開炮。（路透）康納歐布萊恩再度主持第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，妙語如珠搞笑開炮。（路透）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾獲艾美獎肯定、身兼主持人、編劇、製作人及喜劇演員的康納歐布萊恩，今年再度主持第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，一開場就火力全開，直接調侃在場的「甜茶」提摩西夏勒梅、Netflix執行長泰德薩蘭多斯等人，大開眾人玩笑。

提摩西夏勒梅（左）帶著女友凱莉詹娜一同出席盛會，他因先前失言風波成為主持人調侃對象。（法新社）提摩西夏勒梅（左）帶著女友凱莉詹娜一同出席盛會，他因先前失言風波成為主持人調侃對象。（法新社）

歐布萊恩在開場白打趣說：「今晚的保全非常嚴密，因為我們有接到消息，等等可能會有來自歌劇界和芭蕾界人士的攻擊。」當場虧了先前失言「沒人在乎芭蕾舞與歌劇」的提摩西。不過他話鋒一轉補充：「因為他們氣你沒把爵士樂也列進去。」鏡頭隨即帶到台下笑得開懷的提摩西。

接著歐布萊恩提到有許多業界重量級人物到場，直接點名先前公開表示「電影院模式已過時」的Netflix執行長薩蘭多斯，「他來了可是件大事，因為這可是他第一次進戲院呢！」隨後模仿007電影反派怒吼：「為什麼他們都聚在這裡這麼開心！他們應該獨自待在家才對！這樣我才能收他們的訂閱費！」讓台下的薩蘭多斯也忍不住笑出來，瞬間炒熱現場氣氛。

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