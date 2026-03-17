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娛樂 最新消息

奧斯卡》安德森導演獎大滿貫 一戰再戰奪6金- 麥可B喬丹罪人稱帝 潔西伯克利封后

新科奧斯卡帝后麥可B喬丹（右）、潔西伯克利開心合影，享受得獎的喜悅。（美聯社）新科奧斯卡帝后麥可B喬丹（右）、潔西伯克利開心合影，享受得獎的喜悅。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡頒獎典禮昨舉行，由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》以最佳影片、導演、改編劇本、男配角、剪輯獎，和新設的選角獎六項大獎成為大贏家；影帝后則由《罪人》麥可B喬丹和《哈姆奈特》潔西伯克利奪得，先前稱「沒人在乎芭蕾舞與歌劇」引起軒然大波的「甜茶」提摩西夏勒梅，最終果然繼失言後又失影帝獎。

《一戰再戰》成為本屆奧斯卡大贏家，導演保羅湯瑪斯安德森（右）和製片莎拉墨菲開心拿著小金人合照。（路透）《一戰再戰》成為本屆奧斯卡大贏家，導演保羅湯瑪斯安德森（右）和製片莎拉墨菲開心拿著小金人合照。（路透）

導演安德森個人過去曾有機會搶11座小金人，但全部槓龜，今年終於靠《一戰再戰》拿下最佳影片、導演及改編劇本三獎，果真「一戰再戰」獲得成功，正式成為三大影展及奧斯卡都獲導演獎的大滿貫得主。他上台時感性表示拍電影最棒的就是和劇組的大家一起工作，「這是一份美妙的禮物，我很高興能把電影當作我的家！」

最佳女配角由《凶器》中飾演邪惡阿姨的74歲資深女星艾美麥蒂根奪得。（美聯社）最佳女配角由《凶器》中飾演邪惡阿姨的74歲資深女星艾美麥蒂根奪得。（美聯社）

西恩潘奪男配缺席 艾美麥蒂根邪笑領女配

兩屆影帝西恩潘憑《一戰再戰》拿下最佳男配角，不過並未到場領獎，去年得主基倫克金頒獎時笑虧：「西恩潘今晚無法到場，或是他不想來！」最佳女配角則由《凶器》中飾演邪惡阿姨的74歲資深女星艾美麥蒂根奪得，上台時還不忘如入戲般放聲邪笑。

由萊恩庫格勒執導的《罪人》以16項提名創下奧斯卡入圍紀錄，最終獲得最佳男主角、原創劇本、原創配樂及攝影4項大獎。片中分飾雙胞胎兄弟的麥可B一舉稱帝，上台除了直呼「上帝是美好的」，也感謝多次合作的庫格勒，並向陪同出席的家人們致意，最後表示會繼續向前、持續進步，「努力成為最好的自己」。

以《哈姆奈特》橫掃獎季的潔西伯克利成為奧斯卡史上首位愛爾蘭影后，她在片中飾演莎士比亞的妻子，形容過程「試圖理解一位母親所能承載的愛的力量」，是人生中最深刻的一次碰撞與旅程，由於昨天正逢英國的母親節，她感性表示，「我想把這個獎獻給母親心中那美麗而混亂的情感。」

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