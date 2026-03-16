自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許富凱單身10年不硬求愛 北漂買房養貓預算3千萬

許富凱昨天獻唱多首台語金曲，台下粉絲聽得如癡如醉。（寬寬整合行銷提供）許富凱昨天獻唱多首台語金曲，台下粉絲聽得如癡如醉。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季昨天圓滿落幕，台語金曲歌王許富凱帶來多首經典名曲，包括《棉照被》、《三瞑三日》聽得台下粉絲如癡如醉。他也很積極與歌迷互動，要台下情侶趕快結婚，但38歲的他透露單身10年，若是感情讓自己不舒服，何必硬求。

許富凱昨天公開好消息，4月將推出暌違3年的新專輯，前幾天已經在拍攝新歌MV，很快就會問世。現階段他將重心放在事業上，希望在台北、高雄都能夠置產，身為北漂族的他笑說，自己的預算大概3000萬，雖然理想是台北市南港區，不過他仍忍不住抱怨「太貴了」，目標放在新北市室內30多坪的房子，希望能容納他與兩隻愛貓。

擁有絕佳親和力的他，昨天親自下台與粉絲交談，逗趣互動笑翻眾人。只是他分享，剛出道時唱尾牙春酒場，卻被醉漢大力「襲胸」，導致胸部出現大片瘀青，痛到當場飆淚；最近則是有廟會阿姨突然衝上台，許富凱以為對方要驚喜送禮，沒想到卻是罵他「唱歌太大聲」，所幸工作人員出來解圍，不過回到車上仍是餘悸猶存。

由東海、銀赫組成的Super Junior-D&E昨天擔任櫻花季壓軸演出，吸引眾多E.L.F.（粉絲名）現身支持，許富凱笑說：「我身邊朋友很喜歡他們，一直說要當工作人員！」昨天重頭戲還有鐵肺歌后戴愛玲，她驚喜獻唱台東跨年爆紅的「那魯one」，讓大家拍手叫好。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中