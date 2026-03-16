許富凱單身10年不硬求愛 北漂買房養貓預算3千萬

許富凱昨天獻唱多首台語金曲，台下粉絲聽得如癡如醉。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季昨天圓滿落幕，台語金曲歌王許富凱帶來多首經典名曲，包括《棉照被》、《三瞑三日》聽得台下粉絲如癡如醉。他也很積極與歌迷互動，要台下情侶趕快結婚，但38歲的他透露單身10年，若是感情讓自己不舒服，何必硬求。

許富凱昨天公開好消息，4月將推出暌違3年的新專輯，前幾天已經在拍攝新歌MV，很快就會問世。現階段他將重心放在事業上，希望在台北、高雄都能夠置產，身為北漂族的他笑說，自己的預算大概3000萬，雖然理想是台北市南港區，不過他仍忍不住抱怨「太貴了」，目標放在新北市室內30多坪的房子，希望能容納他與兩隻愛貓。

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擁有絕佳親和力的他，昨天親自下台與粉絲交談，逗趣互動笑翻眾人。只是他分享，剛出道時唱尾牙春酒場，卻被醉漢大力「襲胸」，導致胸部出現大片瘀青，痛到當場飆淚；最近則是有廟會阿姨突然衝上台，許富凱以為對方要驚喜送禮，沒想到卻是罵他「唱歌太大聲」，所幸工作人員出來解圍，不過回到車上仍是餘悸猶存。

由東海、銀赫組成的Super Junior-D&E昨天擔任櫻花季壓軸演出，吸引眾多E.L.F.（粉絲名）現身支持，許富凱笑說：「我身邊朋友很喜歡他們，一直說要當工作人員！」昨天重頭戲還有鐵肺歌后戴愛玲，她驚喜獻唱台東跨年爆紅的「那魯one」，讓大家拍手叫好。

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