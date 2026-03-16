禾浩辰親密李國毅 跨年夜竟袒裎相見

禾浩辰（左）、李國毅在劇中挑戰「師生戀」。

（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李國毅、禾浩辰昨出席公視台語台新戲《小孩才做選擇》記者會。兩人劇中挑戰「師生戀」，李國毅在活動上送玫瑰花給禾浩辰，甜度爆表，讓現場笑聲不斷。

禾浩辰劇中要把李國毅「掰彎」，回憶跨年夜拍攝裸睡戲，驚呼：「沒想過在跨年夜跟男生袒裎相見。」他分享拍親密戲已向老婆報備，更玩笑要李國毅「加入大家庭」，讓這段戲裡的禁忌之戀，戲外也充滿人夫間的粉紅泡泡。

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去年底求婚成功的禾浩辰已完成登記，被問及日期時竟「連講錯3次」，嚇到額頭暴汗，經紀人提醒才想起是1月30日。他尷尬直呼：「我記性不好，老婆請多體諒，我會深刻檢討。」

雖然記性差，但禾浩辰疼老婆不落人後，透露婚禮全聽吳品潔的：「我負責出席、出錢。」升格人夫後的首個農曆年，他與媽媽親自下廚準備年夜飯，霸氣宣言：「娶老婆是要來寵的。」

相較禾浩辰的積極，2021年登記且育有一對兒女的李國毅顯得淡定。身為泰山望族獨子，他卻不打算補辦婚禮，直言：「不想勞師動眾，個性低調也怕麻煩。」家人對此表示尊重，他則笑稱：「我滿任性的。」

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