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娛樂 最新消息

周董挺兄弟 廖人帥掌鏡阿Ken主持

周杰倫（右）相隔10年將再次舉辦唱片記者會，透露將由阿Ken擔任主持人。 （翻攝自IG）周杰倫（右）相隔10年將再次舉辦唱片記者會，透露將由阿Ken擔任主持人。 （翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫重情義，身邊有許多「快樂小夥伴」，雖然常會開玩笑鬥嘴，但也不忘給予工作機會，之前他預告3月24日將舉辦新專輯記者會，現又自爆主持人將邀請好友阿Ken擔任。

八三夭主唱阿璞（左）和知名MV導演廖人帥都很期待周董出新專輯。（翻攝自IG）八三夭主唱阿璞（左）和知名MV導演廖人帥都很期待周董出新專輯。（翻攝自IG）

相隔近4年，周董終於將在3月下旬推出全新專輯，歌迷都很興奮，八三夭主唱阿璞還有知名MV導演廖人帥也都留言表示期待。周董還公開他和廖人帥的對話內容，廖人帥對周董說：「感謝你找我拍MV，很棒的經驗，謝謝。」周董先誇他：「讚的啦！」又虧好友阿Ken：「阿Ken應該好好學習，對於阿Ken，我能做的就是找他主持記者會。」

廖人帥執導的MV曾入圍過金曲獎，也獲得過德國紅點設計大獎等國際獎項，這次才華被周董肯定邀他執導MV，還在限動上公開兩人對話，讓廖人帥超開心，笑說：「努力那麼久，終於躍上杰倫葛格限動了，謝杰倫隆恩！」還開心說：「可以衣錦還鄉，回花蓮走路都有風了。」

周董追求完美，對於新專輯很多環節都事必躬親，他透露：「MV完整版弄完之後，還弄了120秒、60秒、30秒、20秒、8秒的短版，請問一下，到底什麼平台需要這些各種短版啦。」接著自爆：「重點是，我為什麼要自己弄？因為，能者多勞。」

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