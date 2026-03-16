森恬CP磨出革命情 初見互嫌到和聲無敵

李子森（右）與杜忻恬組成「森恬CP」，和聲默契被觀眾視為節目甜點。（中視提供）

記者傅茗渝／專訪

在熱鬧的主持群中，李子森與杜忻恬的「森恬CP」是不少觀眾鎖定的亮點，兩位歌手從《台灣那麼旺》便有同台默契，其嗓音一剛一柔、和聲完美交融，無論詮釋深情對唱或動感舞曲，都能展現出強大的舞台感染力與「粉紅泡泡」。

李子森和杜忻恬師出同門、同台錄影多年，起初杜忻恬冷淡、不愛說話，錄完影就走，兩人毫無交集。直到某次合唱難度極高的《廣島之戀》，李子森禮貌詢問要不要降Key，杜忻恬竟帥氣回了句：「不用。」一開口那到位又穩的高音，瞬間讓李子森改觀，驚覺這女生實力太猛。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，杜忻恬對李子森的第一印象也沒好到哪去。她回憶兩人初次合唱，原本想換首熟悉的歌，隨口問他會不會唱《你最珍貴》，沒想到李子森竟然說不會，讓杜忻恬大驚失色：「這麼經典的歌，這人怎麼可能不會唱？」

兩人笑喊性格都很倔，討論音樂時常因樂理與直覺產生衝突，甚至吵到有「火藥味」，但李子森笑說：「這代表我們對歌曲都有想法，是好事。」如今兩人在錄影現場共用休息室、私下討論選歌，默契早已自然形成。面對全台鄉親瘋狂催婚、問何時要包紅包，李子森已能幽默應對：「紅包先準備好，有錢好說話！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法