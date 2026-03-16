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娛樂 最新消息

康康捕手哲學一級棒 衝出週末綜藝黑馬

康康（左三）過去在綜藝大哥旁樂當老二，回歸《綜藝一級棒》則是節目領頭羊。（中視提供）康康（左三）過去在綜藝大哥旁樂當老二，回歸《綜藝一級棒》則是節目領頭羊。（中視提供）

記者傅茗渝／專訪

週六晚間八點戰火猛烈，中視《綜藝一級棒》開播至今，收視率從合約底線的0.8一路飆破2，成為長輩與年輕族群通殺的黑馬。這場仗打得漂亮，領頭羊康康功不可沒。但他這次回歸，不走大開大闔的「秀場天王」路線，反而推崇「老二哲學」，也把自己定位成球場上的捕手，誰漏球了，他在後面穩穩接住。

康康（右）帶領主持群衝出高收視，許志豪則負責接球與圓場。（中視提供）康康（右）帶領主持群衝出高收視，許志豪則負責接球與圓場。（中視提供）

處事謹慎愛惜羽毛 不爭心法隨機應變

「快60歲了還有舞台，我比誰都珍惜。」康康這番話說得坦白。他私下作風謹慎，朋友約吃飯必先問清「是什麼局」，若是在公共場合或包廂，他堅持身邊不能坐女孩子，「外面的人看到，不會問那是誰，會以為是我帶的，這樣容易被誤會。」他直言：「沒做就是真金不怕火煉，有做就是紙包不住火。」這種惜情且愛羽毛的處世之道，是他走過多年風雨後的體悟，也成了他在團隊中穩住軍心的定海神針。

在主持節奏上，康康深諳「不爭才是爭」。他曾親睹張菲在廁所背稿、吳宗憲不按牌理出牌的靈敏，讓他學會隨機應變。他發現陳隨意反射神經長，若兩人配對容易卡關，便提議將陳隨意換到許志豪組，讓「吵鬧組」盡情揮發，自己則轉向帶領話少的李子森與杜忻恬。

《綜藝一級棒》世代交錯的主持搭配，讓節目綜藝與歌唱火花兼具。（中視提供）《綜藝一級棒》世代交錯的主持搭配，讓節目綜藝與歌唱火花兼具。（中視提供）

提攜後輩 鼓勵練肖話

把光芒讓給後輩的智慧，讓後輩敢於在台上「練肖話」。康康常對陳孟賢說：「你就是你，照你的樣子發揮就好。」不只是鼓勵，更是免死金牌。即便錄影到凌晨兩點，體力以近邊緣，康康仍堅持六點起床送兒女上學，這種「硬漢大哥」的韌性，不只照應了主持群，連通告減少的後輩卡古，他也默默安排進棚賣蛋糕、當演出神秘嘉賓，直塞相當於一個月房貸的酬勞。康康的老二哲學，實則是大將之風。

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