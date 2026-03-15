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娛樂 最新消息

《人物專訪》楊銘威圓導演夢 目標挑戰大銀幕喜劇

楊銘威透過實境節目一圓導演夢，表示若有機會想嘗試導喜劇片。（記者陳奕全攝）楊銘威透過實境節目一圓導演夢，表示若有機會想嘗試導喜劇片。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

楊銘威在TVBS實境節目《明星製作公司》圓了導演夢，執導八點檔短劇《阿珠與阿花》，找來苗可麗、謝承均、玖壹壹洋蔥客串。

楊銘威得意表示，演員們看到他是導演都很聽話，「叫他們幹嘛就幹嘛」，讓他成就感爆表。不過當他把作品拿給好友柯震東看時，卻被對方毒舌吐槽：「爛死了！」但他笑說柯震東其實每集都看，乾脆喊話要對方投資第二季。

感念恩師明金城 場記視角磨練表演功力

楊銘威對幕後工作的熱忱早在多年前便已萌芽，他回憶當年在部隊服役時，曾受邀參與國防部軍事偶像劇《勇士們》的製作，原本有機會演出，卻因「台語不好」而錯失第二單元的演出機會，意外開啟了他在劇組擔任場記的磨練時光。

楊銘威笑稱當場記和當兵簡直是地獄與天堂的反差，「當場記比當兵還要累，在部隊9點就能睡，當場記拍完戲都晚上10點了，還要陪導演喝酒到半夜，隔天清晨5點又要出班」，當時他甚至要負責管理數十名臨演，體力與精神壓力都極大。

這段經歷也成了他影像功力的轉捩點，楊銘威感性提及當時的導演明金城對他影響深遠，「明導會跟我說『你看，這場戲在Monitor後面看，會很不一樣。』」他直言，那是他第一次有機會站在攝影機後方觀察所有人的表演，也因此學到了許多幕前學不到的視角。

問及未來若真的執導電影，會選擇哪種類型？楊銘威毫不猶豫說：「想嘗試喜劇片。」雖然喜劇被公認為最難掌握的劇種，但他自信表示，對於喜劇的節奏感有相當程度的掌握力。他強調若有機會一定會嘗試執導，但目前仍希望能維持演員與導演雙軌並行的可能性。

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