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娛樂 最新消息

巫啟賢開唱悼袁惟仁淚灑北流 幽默組七堅情嗨翻全場 安可謝恩師劉文正保密行蹤

巫啟賢想到袁惟仁忍不住淚灑舞台。（記者王文麟攝）巫啟賢想到袁惟仁忍不住淚灑舞台。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕巫啟賢昨晚在北流舉辦「紅塵來去夢太傻2.0」演唱會，昔日同在劉文正旗下的「飛鷹三姝」裘海正及方文琳都到場，還邀來曾國城、聶雲、民雄、唐從聖、于冠華與姚元浩擔任嘉賓合組「七堅情」。演唱會尾聲，巫啟賢也感謝了提攜他出道的老闆兼恩師劉文正。

開場巫啟賢戴著墨鏡現身，深情帶來《想著你的感覺》、《傷心的人更傷心》與《等你等到我心痛》等情歌，相隔10多年在台北開唱，他向粉絲說：「我今年回來，想聽聽你們的聲音。」

巫啟賢相隔多年在台北開唱，內心百感交集。（記者王文麟攝）巫啟賢相隔多年在台北開唱，內心百感交集。（記者王文麟攝）

演唱會也播放已故藝人袁惟仁錄給他的影片，袁惟仁在影片中說：「我幫他寫了《愛情傀儡》，因為啟賢這首《愛情傀儡》讓我賺到一台BMW，愛你喔啟賢。」隨後巫啟賢站上舞台，唱歌前想到好友忍不住轉身拭淚。

巫啟賢想到袁惟仁忍不住淚灑舞台。（記者王文麟攝）巫啟賢想到袁惟仁忍不住淚灑舞台。（記者王文麟攝）

巫啟賢感性表示，「小胖很疼愛我，喜歡跟我耍賴，他天生愛自由，我們這群朋友都很愛他很寵他，甚至把他給寵壞了，前幾天我們一起把他送走，相信現在的他才享有真正的輕鬆自由。」哽咽表示：「小胖也許你有點累了，你寫給我的歌，我會繼續唱！」接著獻唱袁惟仁為他寫的歌曲《愛情傀儡》。

巫啟賢（中）北流開唱，力邀姚元浩（右起）、民雄、曾國城、聶雲、唐從聖與于冠華擔任嘉賓。（卡司娛樂提供）巫啟賢（中）北流開唱，力邀姚元浩（右起）、民雄、曾國城、聶雲、唐從聖與于冠華擔任嘉賓。（卡司娛樂提供）

63歲的巫啟賢也在台上笑說：「還可以再唱幾年，所以你們每次來，都要當作最後一場。」演唱會上也帶來了台語歌曲《叫阮的名》，唱到讓台下的白冰冰淚流滿面。

昨晚巫啟賢力邀曾國城、聶雲、民雄、唐從聖等嘉賓助陣，他笑說：「既然七個人，不如叫我們七堅情！」7位好友接力演唱《跟著感覺走》、《聽海》、《夢醒時分》、《新不了情》等多首夯曲，展現多年兄弟情誼。

63歲巫啟賢喊「還可以再唱幾年」，要歌迷每次來都當作最後一場。（記者王文麟攝）63歲巫啟賢喊「還可以再唱幾年」，要歌迷每次來都當作最後一場。（記者王文麟攝）

演唱會最後，巫啟賢特別感謝恩師劉文正，演出前受訪則談到：「老師確定還健在，大家都保護他的行蹤，既然我的老師決定是這樣，就祝福他。」

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