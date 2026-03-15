日本奧斯卡國寶奪10大獎 吉澤亮稱帝 倍賞千惠子封后

日本電影學院獎揭曉，最佳女配森田望智（前排左起）、影帝吉澤亮、導演李相日、影后倍賞千惠子及男配佐藤二朗抱走獎座。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第49屆日本電影學院獎前天公開得獎名單，由李相日執導的電影《國寶》不負眾望抱走包括最佳電影、最佳男主角在內的10項大獎，吉澤亮順利稱帝，感謝一起共患難的橫濱流星，「他對這部電影、對我來說都是很偉大的存在！」

橫濱流星無緣男配角，不過他以上屆影帝的身分，頒獎給吉澤亮，吉澤亮感動表示：「念出我的名字並頒獎給我的橫濱流星，與我一起度過艱難的排練時光，如果沒有他，我就無法成為喜久雄，沒辦法站在這裡！」兩人更在頒獎台上擁抱，成為典禮上令人動容的一幕。

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最佳女主角頒給《東京計程車》的倍賞千惠子，這是她暌違45年再度封后，84歲的她走上舞台，感性表示：「能夠與比日本第一美的富士山還要更出色的劇組團隊完成了這部電影，真的多虧了工作人員們。」她也向對手演員木村拓哉致意，「當他的雙眼出現在後照鏡時，我都會想『這雙眼睛真的是又大又迷人』，讓我獲得了力量，如果木村拓哉有聽到的話，我想說聲謝謝。」

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