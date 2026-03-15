Highlight神曲撩粉燃炸櫻花季-丁噹舞力全開大跳16蹲

Highlight孫東雲（左起）、尹斗俊、李起光、梁耀燮帶來多首經典神曲，嗨翻港都夜晚。（讀者提供）

〔記者廖俐惠、洪臣宏／高雄報導〕高雄櫻花季昨天第二天迎來韓國天團Highlight，他們繼年初來台跨年，相隔3個月現身港都開唱，帶來《Fiction》、《SHOCK》等神曲，掀起全場歌迷瘋狂。老么孫東雲很會撩粉，稱雖然很喜歡高雄這座城市，「不過高雄最美麗的還是我們粉絲啊！」全場尖叫聲不斷。

丁噹（中）展現超強實力，連續唱跳多首歌曲。（寬寬整合行銷提供）

昨天丁噹、Karencici、卓文萱、梁舒涵等歌手輪番上陣，丁噹以夯曲《猜不透》開場，邀請大家一起大合唱，接著帶來「舞力全開組曲」，一連唱跳《對你愛不完》、《失戀陣線聯盟》、《射手》、《精舞門》、《星期五晚上》等動感歌曲。

請繼續往下閱讀...

丁噹還直接跳起16蹲，並改詞大喊「現在是星期六晚上」，全場嗨到爆，又唱又跳的她完全都不喘，被讚實在是太厲害了。由於昨天是白色情人節，她喊現場歌迷是「我的另一半」，並預告4月18日將登上高雄巨蛋演出。

韓星SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫及女團VIVIZ銀河、信飛及嚴智今天登台演出，昨天吸引上千名粉絲擠爆高雄小港機場入境大廳及通道，5名韓星現身時尖叫聲哄堂，他們也微笑地揮手向粉絲致意。

粉絲拿著東海、銀赫及VIVIZ海報引頸期盼，一行人身影乍現即尖叫聲四起，東海穿著黃色外套、銀赫穿帽T，兩人走在前頭，VIVIZ則穿短褲、長靴緊跟在後，5人如走星光大道通過入境大廳，走出大廳後立即搭車離去，留下粉絲觀看他們在手機留下的影像，久久才散去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法