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娛樂 最新消息

《鬼片來襲》涂善存鬼牽手超驚悚 楊宇騰咒死你嚇破膽

《鬼片來襲》涂善存鬼牽手超驚悚 楊宇騰咒死你嚇破膽《死亡之握：鬼牽手》因啟動招鬼遊戲，眾人陷入死亡迴戰，初孟軒（左起）、涂善存、嚴正嵐、睦媄、林子熙展開一場驚悚之旅。
（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕國片熱潮持續延燒！恐怖片一直深受台灣影迷喜愛，電影《死亡之握：鬼牽手》藏恐怖童謠，讓人毛骨悚然；台日合製電影《咒死你》以一則詭異留言「夠了！你們全部都去死」展開一場驚悚之旅。

《鬼片來襲》涂善存鬼牽手超驚悚 楊宇騰咒死你嚇破膽《咒死你》由日本女星海津雪乃（右）與楊宇騰（左）一起合演。
（壹壹喜喜提供）

《死亡之握：鬼牽手》昨公開正式預告，不但出現女學生拔河斷手、特寫指甲撕裂崩離痛苦尖叫的畫面，嚴正嵐、涂善存這對多年未見的好友，在同學會上玩起「鬼牽手」的遊戲，卻突然出現詭異童謠唱著「好朋友，握握手……輸了就要跟我走」，好朋友的假面具因此崩解。

另一部電影《咒死你》走詛咒路線，楊宇騰在預告中說出：「這裡的人相信那個詛咒，實際上也有不少人因此喪生。」不少血腥畫面、隱藏身後的女鬼以及敲打紙紮人的畫面，讓人嚇破膽。日本導演宇賀那健一找來國片《咒》的美術團隊，操刀弄出台灣恐怖氛圍，特有的宮廟文化與狹窄巷弄帶來一種前所未有的壓迫感。

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