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娛樂 最新消息

孫淑媚電音Catch Me嗨翻櫻花季-Wendy台語問候俏皮跑跳 陳華唱情歌療情傷

孫淑媚（中）挑戰Jennie的夯曲。（寬寬整合行銷提供）孫淑媚（中）挑戰Jennie的夯曲。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰、廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季昨起連3天在高雄夢時代前廣場盛大登場登場，首日吸引超過2萬粉絲捧場，包括來自韓國的Wendy及BOYNEXTDOOR登台。台語歌后孫淑媚演出的電影《陽光女子合唱團》全台票房突破7億，她也登台演唱為了電影打造的新歌，還帶來Jennie的夯曲嗨翻全場。

嚴爵（右）親自為陳華伴奏。（寬寬整合行銷提供）嚴爵（右）親自為陳華伴奏。（寬寬整合行銷提供）

Red Velevt的成員Wendy首次在台參加高雄櫻花季，身為主唱的她爆發力十足，瞬間吸引全場粉絲關注。活力滿滿的她以台語「大家好」向粉絲打招呼，並用中文表示：「我是Wendy，很高興見到大家，我中文說的不是很好，請大家見諒喔。」

Wendy首度參加高雄櫻花季，獻唱暖暖的歌曲。（讀者提供）Wendy首度參加高雄櫻花季，獻唱暖暖的歌曲。（讀者提供）

這是她首次以個人身分造訪高雄，心情很興奮，Wendy開心到在舞台上跑來跑去，俏皮又可愛的她分享最喜歡的季節是春天以及秋天，不冷不熱，給人很溫暖的感覺，為了符合幸福的氣氛，她帶來多首暖暖的歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。

台語歌后孫淑媚擔任高雄櫻花季首日嘉賓，首唱電影劇情延伸出來的新歌《Catch Me》，挑戰第一次在音樂祭演唱饒舌。《Catch Me》才上線，等於是現場首唱，她坦言練習時間不多，上台前其實相當緊張，還幽默表示：「Rapper不好當，yo。」

孫淑媚分享，電影上映後許多影迷敲碗想聽完整版，因此團隊決定使命必達，在極短時間內完成這項「高難度任務」。從確定合作音樂人到完成製作僅花約兩週時間，她笑說：「我們這團隊真的超強！」這首歌由Gummy B與Sōryo聯手製作，將原本只在電影裡短短一段的能量延伸成完整作品，也是她首次以華語、英文與台語三種語言完成的歌曲。有「台版Jennie」稱號的她加碼嗨歌《Like Jennie》，她在台上說：「看一次少一次，因為我沒信心，今晚特別帶來這段表演。」

陳華由老闆嚴爵親自帶隊南下高雄，擔任bandleader與keyboard手為她坐鎮伴奏。陳華笑說，看了一下演出名單，好像動感歌曲比較多，「那我今天就負責當浪漫抒情擔當囉！」仍在療情傷的她唱到《左邊的人》時有感而發稱：「如果他（喜歡的人）之後不在了也沒關係，我們永遠都要當自己左邊的人。」

陳華年前被爆與前男友分手，她透露分手至今大約瘦了2公斤，目前正在努力增胖。不過她受訪堅稱已經「走出來了」，甚至語出驚人表示：「我覺得我可能不太適合談戀愛，先以工作事業為主，把自己充實好比較重要。」坦言分手原因是個性不適合，雙方好聚好散。

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