周曉涵長2顆纖維囊腫 聞許維恩乳癌嚇到

周曉涵對感情很謹慎，自覺不是閃婚族。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵昨出席醫美活動，自招有容貌焦慮，一年定期2次回廠保養，因為超級怕痛，光是敷麻藥就要一小時。她去年和導演陳奕甫爆緋聞，承認兩人一直有聯絡，是「穩定的好友」。

不過最近讓她「焦慮」的不是臉，而是台詞。她透露正全力投入4月公演的舞台劇《婚內失戀》排練，壓力大到常夢到忘詞，「睡到一半突然驚醒，夢到台詞全部忘光」。首度挑戰舞台劇，密集排練也讓她意外瘦身，「一月開始到現在，瘦了3公斤」。

談及感情，周曉涵去年曾被拍到與電影《罪後真相》導演陳奕甫多次出入住處，她對戀情依舊低調，但鬆口兩人一直有遠距離聯絡。至於關係是否更進一步？她說目前是「穩定的好友」，最近幾乎把時間都投入排練，「真的超硬、超ㄍㄧㄥ，沒心思想其他事情」，笑說也有傳舞台劇購票連結給對方。

周曉涵表示自己對感情很謹慎，「我不是閃婚族，我深思熟慮到不行，以前觀察過一個人四、五年。」媒體追問41歲的她過年期間有無被長輩催婚，她笑說家人已經「放棄這一題」，因為她都會裝傻回：「不知道。」

聊起保養與健康話題，她透露看到許維恩對抗乳癌的新聞後被「嚇到」，坦言已有2年沒做完整健康檢查，「我前陣子只有去抽血，但看到新聞後就覺得今年一定要安排健檢」。她也分享過去曾被檢查出乳房有2顆纖維囊腫，幸好醫生評估問題不大，只要定期追蹤就好，婦科檢查也一切正常，也提醒大家要定期檢查、照顧身體。

