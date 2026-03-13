自由電子報
娛樂 最新消息

「新手人夫」李玉璽練廚藝 愛妻淪試菜白老鼠

李玉璽為了與鄭智善主廚合作特別苦練廚藝。（記者陳奕全攝）李玉璽為了與鄭智善主廚合作特別苦練廚藝。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊銘威、李玉璽、「Dora」謝雨芝與韓國主廚鄭智善、日本主廚川越達也將錄製TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》，開著餐車環島，運用各地在地食材創作全新料理。昨舉辦媒體見面會，擔任廚助的李玉璽近期勤練廚藝，而Dora則為首次來台的川越達也自製日文版「台灣食材地圖」，貼心舉動獲得稱讚。

李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、「Dora」謝雨芝錄製新節目《開火開伙》。（記者陳奕全攝）李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、「Dora」謝雨芝錄製新節目《開火開伙》。（記者陳奕全攝）

《黑白大廚》鄭智善台灣展店 揪日廚川越達也環島找究極食材

鄭智善過去因錄製《黑白大廚》圈粉無數，之前就曾來台出席活動，對於這次要用台灣食材做料理感到期待。她還特別為李玉璽準備刀具，讓對方受寵若驚。李玉璽坦言，原本以為鄭智善是嚴肅、很兇的主廚，實際相處後才發現對方非常親切。

被問到是否有惡補韓語，李玉璽當場用韓文說出「對不起」，笑說犯錯時馬上道歉很重要，他也透露為了這次合作，他苦練廚藝、加強刀工，還打趣表示老婆許允樂在家成了他的「試菜白老鼠」；而鄭智善也被問及在台灣拓店一事，她證實正在準備中，至於是否會開在台北，鄭智善用中文神秘表示：「在附近。」

《開火開伙》將於今日正式展開環島拍攝，餐車將陸續現身宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、台中、新竹及台北等地。擔任「總幹事」的楊銘威透露，接到節目邀約時覺得非常新鮮，「因為我之前沒有環島過，現在藉由工作的名義到台灣各地走走，感覺非常特別。」

