張清芳攻蛋檔期喜從天降 哈林助陣搶頭香

張清芳終於等到檔期，下月要舉辦公益演唱會。（上引娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇東方不敗張清芳4月26日為了公益攻蛋，舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」，她為了等待檔期苦惱多時，更感謝好友「哈林」庾澄慶第一個答應邀約。

張清芳透露，先前因為場地非常焦慮，「突然小巨蛋出現這個檔期的時候，我的心情是又驚又喜。」她笑說：「喜的是，感謝天上掉下這個禮物，而且是小巨蛋；驚的是，怕自己做得不夠好。」

張清芳形容當時心情，「我捧在手裡，但檔期來得很急，居然一時不知如何打開，但誠心期待這個美麗的意外會很完美。」

突然拿到這個檔期，天后第一個念頭就是要趕緊解決來賓的問題。她笑說：「就像我所擔憂的，每個人手邊都有工作。」

沒想到張清芳出門就遇到了哈林，她說：「他是第一個答應我的人，你們知道哈林晚上是很少出門的，居然可以讓我遇到他，更感動的是他馬上一口就答應了，真的是感謝他，也感謝宇宙！」

除了哈林，張清芳陸續邀來張艾嘉、巫啟賢、Ella、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等歌手共襄盛舉，促成了這場慈善演唱會。門票今天開放富邦卡友優先購票，並於明天全面開賣，購票可洽KKTIX。

