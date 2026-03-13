楊謹華糗尪購物找優惠券 黃迪揚秒懂有賺到的感覺

楊謹華（右）和黃迪揚一同出席品牌活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后楊謹華和黃迪揚合作影集《影后》，2人劇中沒有對到戲，但私下聊天很對頻，昨一同出席品牌活動，挑戰現場主持Podcast。黃迪揚爆料先前楊謹華婉拒金鐘主持，怎過了個年卻開始錄製節目，楊謹華回「人生都要經歷挑戰」，並期待之後可以主持三金典禮。

楊謹華坦言3年前確實有邀約找上門，當年主持人是鍾欣凌，找她當其中一個段落的客串主持，但她因對大型舞台沒有信心而婉拒。

2人也分享各自的婚姻日常。黃迪揚提到老婆是家中老大，他則負責瑣碎的事情，像是記帳、財務分配。楊謹華聽聞笑稱自己老公也很精打細算，她偶爾請老公幫忙線上購物，3天後發現毫無動靜，老公竟回：「還沒訂，我還在找優惠券。」黃迪揚聽聞立刻附和：「這很酷，優惠還沒來，絕對不會出手。」

聊到購物習慣，楊謹華也說先前在美國逛超市，老公會比較蛋的價格、品質，分析哪個最划算，她笑說女生有時候會覺得貴一兩塊沒關係，但老公總是會精算到底。黃迪揚則說男生想要CP值最高的，「有賺到的感覺。」

楊謹華還分享有時候看到商品只剩最後一件，會立刻下單，「但我老公一定會等折扣出現。」夫妻倆不會因此爭執，但她內心總想：「就剩這件，早買早享受。」

