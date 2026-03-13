自由電子報
娛樂 最新消息

林依晨擦肩金馬影后 樂觀遲早奪標

林依晨無緣影后，豁達表示會待在這行一輩子。（記者潘少棠攝）林依晨無緣影后，豁達表示會待在這行一輩子。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《深度安靜》昨舉行記者會，導演沈可尚、監製瞿友寧率領林依晨、金士傑、陳季霞一同出席。該片入圍去年金馬獎7項大獎卻鎩羽而歸，金士傑對於未能拿下男配角直呼：「一點都不失落！」與影后失之交臂的林依晨則笑說：「反正我會待在這行一輩子，遲早的，沒關係。」更表示，「電影能鑽入多少觀眾心裡才是最重要的。」

《深度安靜》監製瞿友寧（左起）、林依晨、陳季霞、金士傑、導演沈可尚昨一同出席記者會。（記者潘少棠攝）《深度安靜》監製瞿友寧（左起）、林依晨、陳季霞、金士傑、導演沈可尚昨一同出席記者會。（記者潘少棠攝）

導演沈可尚坦言對於金馬結果「超級失落」，最遺憾的是張孝全、林依晨與金士傑三人的表演未能獲獎肯定，「他們的表演絕對、絕對、絕對值得站上台。」他也遺憾沒有機會在台上好好感謝整個劇組團隊。

片中金士傑飾演林依晨的父親，但與家人失和，他透露，一開始其實沒有立刻答應演出，原因是故事氛圍過於黑暗，但後來仍被角色的挑戰性吸引，「因為難度很高，而這種難度反而是一種誘惑，壞人往往比好人更吸引演員。」

林依晨也被監製瞿友寧爆料，拍攝期間幾乎不跟金士傑打招呼，她解釋是「有意識加無意識加潛意識」地這樣做，直到殺青酒，金士傑才語重心長對她說：「傻孩子，不要這樣。」金士傑則表示：「敬業跟樂趣要分開，不要讓戲劇情緒影響生活，但這種做法我會鼓勵，也會尊重。」

至於角色充滿負面情緒，林依晨表示其實沒有影響她太久，「真的還好，我去山林裡走走、活動一下，很快就調整回來了。」《深度安靜》將於3月20日在台上映。

