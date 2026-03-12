自由電子報
娛樂 最新消息

為台爭光韻律體操版 瑞莎2愛徒拚當國手

瑞莎（後）深耕韻律體操，旗下兩名小將星彤（左）、林羽潔參加台灣國手選拔。（瑞星體操協會提供）瑞莎（後）深耕韻律體操，旗下兩名小將星彤（左）、林羽潔參加台灣國手選拔。（瑞星體操協會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼的台美混血好手「費仔」費爾柴德等人為國效力身影，令人動容，這股「回家為台爭光」的熱血也吹向體操界。瑞莎深耕韻律體操近6年，旗下小將星彤與林羽潔將參加國手選拔賽，其中星彤奪下全美青少年全能冠軍，毅然放棄代表美國出賽的機會，選擇回台爭取披中華隊戰袍。

為台爭光韻律體操版 瑞莎2愛徒拚當國手星彤放棄全美韻律體操冠軍代表美國出賽資格，回台參加國手選拔。
（瑞星體操協會提供）

瑞莎提到星彤小時候開始在瑞星練習韻律體操，後來因家人工作因素搬至美國，現在已擁有美國護照，原本依美國體操協會安排，將代表美國參加後續國際賽事，但星彤選擇回到台灣一起努力。

為台爭光韻律體操版 瑞莎2愛徒拚當國手林羽潔多年來屢獲國際獎項肯定。
（瑞星體操協會提供）

另一位林羽潔則是從7歲起就跟隨瑞莎訓練，在國內外賽事屢獲冠軍，瑞莎認為這名小選手最讓觀眾印象深刻的並非僅是成績，而是其動作中獨特的美感與優雅氣質，「她在剛結束的愛沙尼亞國際賽中挑戰多項高難度新動作，雖然過程中因失誤沒有獲得名次，但對運動員來說，勇敢挑戰新的難度就是成長的一部分。」

