自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張秀卿開唱揪Selina助陣 想拱黃乙玲復出

于美人（右）帶傷站台，出席張秀卿的演唱會記者會。（記者陳奕全攝）于美人（右）帶傷站台，出席張秀卿的演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿昨舉辦演唱會記者會，于美人帶傷站台，活動結束直奔醫院就診，只為了力挺好友。張秀卿去年開唱力邀吳宗憲當嘉賓，這次希望能找Selina助陣，又被力拱邀約退出歌壇的黃乙玲，她說：「其實很多鐵粉都很希望她（黃乙玲）復出，我自己也很期待。」

張秀卿開唱揪Selina助陣 想拱黃乙玲復出張秀卿為了演唱會視覺照，化身爆乳女超人。
（名人演藝事業提供）

張秀卿推出新專輯《歌壇》，她宣布暑假開唱，小她12歲的老公王國贊仍是演唱會的最大推手，為了演唱會宣傳預算豪砸千萬。對此她甜蜜笑說：「不敢問多少，反正不是花我的錢。」很感謝老公對她事業的全力支持，這次拍攝演唱會視覺照化身爆乳女超人，造型就是另一半選的。

張秀卿去年在台南舉辦首場個唱，現場座無虛席，如今宣布加場，她表示：「身為台南女兒，能在家鄉唱歌是最幸福的事。原本以為唱一場就圓夢了，沒想到歌迷的熱情完全停不下來，既然大家想看，我就決定豁出去，推出2.0升級版！」

張秀卿「辣妹駕到2」7月11日在大臺南會展中心登場，她鬆口嘉賓人選，希望有機會可以邀請Selina，不忘對著鏡頭喊話：「不知道會不會很貴，我是認真的邀請啦，希望Selina有看到，可以算便宜一點。」至於是否要找黃乙玲力挺，張秀卿直接拿起記者手機，作勢打電話笑說：「乙玲啊，有這個榮幸可以來當我的嘉賓嗎？要排除萬難喔。」其實黃乙玲已經淡出演藝圈專心向佛，復出擔任嘉賓的機會並不高。

昨天于美人帶傷現身記者會站台，透露這禮拜為了節目練舞，練沒多久就閃到腰，原本以為「忍一下就會好」，「就是為了節目練舞，太勉強自己。」一度痛到無法彎腰。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中