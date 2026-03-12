張秀卿開唱揪Selina助陣 想拱黃乙玲復出

于美人（右）帶傷站台，出席張秀卿的演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿昨舉辦演唱會記者會，于美人帶傷站台，活動結束直奔醫院就診，只為了力挺好友。張秀卿去年開唱力邀吳宗憲當嘉賓，這次希望能找Selina助陣，又被力拱邀約退出歌壇的黃乙玲，她說：「其實很多鐵粉都很希望她（黃乙玲）復出，我自己也很期待。」

張秀卿為了演唱會視覺照，化身爆乳女超人。

（名人演藝事業提供）

張秀卿推出新專輯《歌壇》，她宣布暑假開唱，小她12歲的老公王國贊仍是演唱會的最大推手，為了演唱會宣傳預算豪砸千萬。對此她甜蜜笑說：「不敢問多少，反正不是花我的錢。」很感謝老公對她事業的全力支持，這次拍攝演唱會視覺照化身爆乳女超人，造型就是另一半選的。

張秀卿去年在台南舉辦首場個唱，現場座無虛席，如今宣布加場，她表示：「身為台南女兒，能在家鄉唱歌是最幸福的事。原本以為唱一場就圓夢了，沒想到歌迷的熱情完全停不下來，既然大家想看，我就決定豁出去，推出2.0升級版！」

張秀卿「辣妹駕到2」7月11日在大臺南會展中心登場，她鬆口嘉賓人選，希望有機會可以邀請Selina，不忘對著鏡頭喊話：「不知道會不會很貴，我是認真的邀請啦，希望Selina有看到，可以算便宜一點。」至於是否要找黃乙玲力挺，張秀卿直接拿起記者手機，作勢打電話笑說：「乙玲啊，有這個榮幸可以來當我的嘉賓嗎？要排除萬難喔。」其實黃乙玲已經淡出演藝圈專心向佛，復出擔任嘉賓的機會並不高。

昨天于美人帶傷現身記者會站台，透露這禮拜為了節目練舞，練沒多久就閃到腰，原本以為「忍一下就會好」，「就是為了節目練舞，太勉強自己。」一度痛到無法彎腰。

