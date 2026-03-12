康康集郵三大綜藝天王 與胡瓜亦敵亦友

康康出道之後就受到張菲、胡瓜以及吳宗憲三位綜藝天王的提攜。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕康康將與胡瓜、歐弟攜手主持在北流登場的「鑽石舞台之夜」演唱會，他主持的《綜藝一級棒》每週六與胡瓜的《週末最強大》對打，兩人關係「亦敵亦友」，對此他表示兩人沒有瑜亮情結，「畢竟我們是隔代，而且我一直把他當成偶像，感謝他不嫌棄地把我帶在身邊。」

康康出道之後就受到三位綜藝天王的提攜，包括張菲、胡瓜以及吳宗憲都有合作，他表示：「很榮幸可以集郵這三位天王，演藝圈好像只有我一個。」在他眼中，張菲要求完美，節目錄完會重看，看完不滿意要重錄，有時候重錄的內容又完全不一樣，「所以菲哥有一個外號叫『魷魚（猶豫）先生』，因為太求好心切了。」吳宗憲跟張菲則是完全相反，「他不彩排，凡事講求速度，以臨場反應為主、腥羶色為輔，效果最重要的，所以深受年輕人喜歡。」

至於胡瓜，康康分析就像是張菲與吳宗憲的綜合體，「他要編要導還要演，如果可以做到90分，他絕對不會只要80分。因為菲哥算是瓜哥的師父，所以瓜哥很多表演邏輯都跟菲哥很像。」康康非常開心這次又有機會可以跟前輩一起搭檔，「鑽石舞台之夜」演唱會台北站21、22日在北流舉辦。

