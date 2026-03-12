自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

康康集郵三大綜藝天王 與胡瓜亦敵亦友

康康出道之後就受到張菲、胡瓜以及吳宗憲三位綜藝天王的提攜。（萬星傳播提供）康康出道之後就受到張菲、胡瓜以及吳宗憲三位綜藝天王的提攜。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕康康將與胡瓜、歐弟攜手主持在北流登場的「鑽石舞台之夜」演唱會，他主持的《綜藝一級棒》每週六與胡瓜的《週末最強大》對打，兩人關係「亦敵亦友」，對此他表示兩人沒有瑜亮情結，「畢竟我們是隔代，而且我一直把他當成偶像，感謝他不嫌棄地把我帶在身邊。」

康康出道之後就受到三位綜藝天王的提攜，包括張菲、胡瓜以及吳宗憲都有合作，他表示：「很榮幸可以集郵這三位天王，演藝圈好像只有我一個。」在他眼中，張菲要求完美，節目錄完會重看，看完不滿意要重錄，有時候重錄的內容又完全不一樣，「所以菲哥有一個外號叫『魷魚（猶豫）先生』，因為太求好心切了。」吳宗憲跟張菲則是完全相反，「他不彩排，凡事講求速度，以臨場反應為主、腥羶色為輔，效果最重要的，所以深受年輕人喜歡。」

至於胡瓜，康康分析就像是張菲與吳宗憲的綜合體，「他要編要導還要演，如果可以做到90分，他絕對不會只要80分。因為菲哥算是瓜哥的師父，所以瓜哥很多表演邏輯都跟菲哥很像。」康康非常開心這次又有機會可以跟前輩一起搭檔，「鑽石舞台之夜」演唱會台北站21、22日在北流舉辦。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中