娛樂 最新消息

賴雅妍音樂路每11年動起來 26的妍唱會藏數字密碼

賴雅妍出道以來首度舉辦售票演唱會「26的妍唱會」。（記者胡舜翔攝）賴雅妍出道以來首度舉辦售票演唱會「26的妍唱會」。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕賴雅妍將於5月22日在Legacy Taipei舉辦個人首場售票演唱會「26的妍唱會」，她的粉絲敲碗她開唱多年，不僅會拉布條喊話，也會到廟裡拜拜、去神社求御守，讓她終於下定決心踏出這一步，「收到這麼多許願，好像真的該做一點什麼。」

賴雅妍將迎來處女唱，坦言心情「期待又緊張」， 也覺得今年很特別，「因為我的音樂作品都隔很久，第一張專輯是2004年、第二張是2015年。」這樣算下來，2026年開唱剛好，中間都間隔了11年，每個月的26日也是她與粉絲的「家庭日」，大家常常會在這一天發文。

為了準備演唱會，她積極重訓及跑步，笑說：「跑到快要過去了！」坦言最佩服香港天后鄭秀文，兩人曾一起拍片，鄭秀文早上4點就起來跑步，「她最常講的就是『中年婦女』要很努力，我都用這句話勉勵自己。」

至於要給粉絲什麼驚喜？她打趣：「挑戰別人的歌我都滿敢的，之前唱過江蕙的歌，明明台語也不太好，還敢唱《家後》。」此次也不排除會唱天后的作品致敬。「26的妍唱會」門票3月12日上午11點開賣，購票洽寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。

