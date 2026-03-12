周董新輯磨4年迫不及待報喜 新歌預告318起跑

周杰倫自爆聽自己的新歌很爽，預告要舉辦唱片記者會與大家分享新作品。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌迷期待許久，歌壇天王「周董」周杰倫終於要在3月下旬推出全新專輯，距離上一張《最偉大的作品》已經近4年沒有出專輯，老婆昆凌笑說自己要幫大家當周董的「專輯管理員」，還爆料：「進度應該接近百分之一百了。」而周董太開心，已迫不及待昭告天下：「3月24日發片記者會。」

天王公路旅行爽聽新歌

最近周董才提到：「帶著全家大小公路旅行的路上，聽著我的新歌，感覺真爽，過幾天就該你們了。」話才說完，他又忍不住暴雷：「正能量繼續炸開，3月18，你們等著！」還特別標註「太陽之子」，不僅如此，他也提到3月18日起每天會推出一則新歌預告，看得出來不僅歌迷期待聽到周董新歌，他自己也很期待，還笑說做完專輯絕對要大吃一波。

這張新專輯將是周董個人的第十六張錄音室專輯，據悉曲目可能超過12首，除了周董和最佳拍檔知名作詞人方文山寫詞，好友黃俊郎也加入創作陣容，編曲除了林邁可，還有周董也很欣賞的師弟派偉俊，小派也轉發周董提到的3月24日有唱片記者會訊息，還表示：「大大期待一下。」

4月啟動新巡演 台灣今年沒安排

特別的是，周董決定留在家鄉台北舉辦新專輯記者會，分享新歌內容，他已長達10年沒有舉辦唱片記者會，前一次是2016年推出的《周杰倫的床邊故事》專輯，上張《最偉大的作品》則未舉行唱片記者會，讓歌迷更加期待屆時他會分享那些做專輯的趣事。

此外，周董4月初將展開全新巡演，雖然台灣粉絲很期待他能盡快唱回大巨蛋，不過據了解，因場地檔期等問題，今年沒有安排，唱片公司也表示，如果有確定的演出城市及場次，會再陸續公布。

