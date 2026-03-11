自由電子報
娛樂 最新消息

柯震東帶疤宣傳乩身打趣拜拜更虔誠 王柏傑擲笅扮演三太子

楊銘威（左起）、柯震東、陳姸霏和王柏傑昨宣傳新戲《乩身》，因劇中有不少動作戲，他們應景擺出武打手勢。（記者陳奕全攝）楊銘威（左起）、柯震東、陳姸霏和王柏傑昨宣傳新戲《乩身》，因劇中有不少動作戲，他們應景擺出武打手勢。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、楊銘威和陳姸霏等人合作的Netflix影集《乩身》從2019年開拍，中間因疫情停拍、後製，相隔7年終於要播出，昨受訪時，柯震東談到2022年底拍戲被無人機撞上顴骨，送醫縫合30針，當時確實有陰影，現在已釋懷，臉上疤痕也還在，就當「人生烙印」，他還打趣說事發後變得更虔誠，「每天都拜拜，香還拿最粗的。」

柯震東飾演三太子的乩身，戲外他也對神明深信不疑。錢包有許多平安符之外，小學也喝過符水，因當時看港片《大隻佬》被嚇壞，晚上惡夢連連，夢裡滿房間都是日本軍人，媽媽急忙帶他去收驚，沒想到喝完符水，就沒再做惡夢。

楊銘威也曾到廟裡問事，他說奶奶生前患有阿茲海默症，有陣子半夜會自己爬起來喝酒，醫院檢查後沒有結論，便把衣服拿到廟裡過香爐，他說：「當時乩身說有『老祖宗』來打擾，很神奇，過完香爐後，奶奶就沒有再發生過起來喝酒的事。」讓他因此深信「科學的盡頭是玄學」。

而王柏傑演出三太子，開拍前特別到汐止太子爺廟，帶著劇本向三太子稟報，除了祈求拍戲順利，「還問三太子可不可以飾演你，擲筊一次就過。」話及至此，他轉頭反虧柯震東說「比較不順利的是他」，沒想到講到這邊，麥克風卻接連出問題，連換3次麥克風，讓旁人忍不住說他是不是觸犯神明，他激動反駁：「我還乖乖等到香燒完，讓三太子看完劇本，擲筊拿到聖筊才離開！」

此外，王柏傑去年和交往4年的謝欣穎分手，兩人過去分合不斷，因此今年2月在大S紀念雕像揭幕活動上，勾手共撐把傘，再度引發復合揣測。恰巧昨受訪時台北下大雨，開玩笑問他是否自己撐傘？他幽默回：「我有團隊幫忙撐傘，是搭車來。」事後他的經紀人代答，表示王柏傑和謝欣穎並沒有復合。

