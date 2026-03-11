鮑正芳遺憾斷聯愛女30年 鄧志鴻喊話沈玉琳慢點復出

吳碧蓮（左起）、鮑正芳、鄧志鴻和廖慧珍拍攝大愛新戲《以身相許》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鮑正芳、鄧志鴻等人昨出席大愛新戲《以身相許》記者會，其中鮑正芳戲裡抱憾終身，戲外她吐露有2大遺憾，一是對父母的虧欠，她說有經濟能力回報時，父母已過世；二是對第一段婚姻所生的女兒，離婚時監護權給前夫，如今母女已斷聯30年。

鮑正芳第一段婚姻因夫家是豪門，她認為對方條件比她好，才將女兒扶養權歸前夫，她哽咽稱自己以為孩子監護權無論歸誰，父母都不會缺席小孩的人生，沒想到離婚後，前夫家卻百般阻撓母女見面。

而76歲的鄧志鴻11年前結婚，至今沒小孩，他認為「沒小孩煩惱少」，但夫妻倆開始討論身後規劃，打算將財產設立信託，未來交由慈善團體做公益。他笑說太太要求他至少要活到90歲，因此嚴格控管他的飲食、作息與運動，「太太是上帝給我的功課，以前我太自由了，現在來一個管我的，而且管得很好！」

此外，他過去曾失言：「台灣沒有演藝事業，沈玉琳都當大咖了，我們還能怎樣呢？通通去死。」沒想到沈玉琳去年確診急性白血病，他昨懊惱自己烏鴉嘴，還語重心長地隔空喊話沈玉琳：「慢一點復出吧。」他回想當年全盛時期曾創下「七天七夜沒闔眼」的瘋狂紀錄，「白天錄《百戰百勝》，晚上作秀到深夜，那是種不像話的人生。」

