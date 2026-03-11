自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鮑正芳遺憾斷聯愛女30年 鄧志鴻喊話沈玉琳慢點復出

吳碧蓮（左起）、鮑正芳、鄧志鴻和廖慧珍拍攝大愛新戲《以身相許》。（記者潘少棠攝）吳碧蓮（左起）、鮑正芳、鄧志鴻和廖慧珍拍攝大愛新戲《以身相許》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鮑正芳、鄧志鴻等人昨出席大愛新戲《以身相許》記者會，其中鮑正芳戲裡抱憾終身，戲外她吐露有2大遺憾，一是對父母的虧欠，她說有經濟能力回報時，父母已過世；二是對第一段婚姻所生的女兒，離婚時監護權給前夫，如今母女已斷聯30年。

鮑正芳第一段婚姻因夫家是豪門，她認為對方條件比她好，才將女兒扶養權歸前夫，她哽咽稱自己以為孩子監護權無論歸誰，父母都不會缺席小孩的人生，沒想到離婚後，前夫家卻百般阻撓母女見面。

而76歲的鄧志鴻11年前結婚，至今沒小孩，他認為「沒小孩煩惱少」，但夫妻倆開始討論身後規劃，打算將財產設立信託，未來交由慈善團體做公益。他笑說太太要求他至少要活到90歲，因此嚴格控管他的飲食、作息與運動，「太太是上帝給我的功課，以前我太自由了，現在來一個管我的，而且管得很好！」

此外，他過去曾失言：「台灣沒有演藝事業，沈玉琳都當大咖了，我們還能怎樣呢？通通去死。」沒想到沈玉琳去年確診急性白血病，他昨懊惱自己烏鴉嘴，還語重心長地隔空喊話沈玉琳：「慢一點復出吧。」他回想當年全盛時期曾創下「七天七夜沒闔眼」的瘋狂紀錄，「白天錄《百戰百勝》，晚上作秀到深夜，那是種不像話的人生。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中