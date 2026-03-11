自由電子報
娛樂 最新消息

Jisoo約會偏愛滑雪場 徐仁國讚李洙赫帥到爆

Jisoo（左）、徐仁國為《訂閱男友》接受台灣媒體視訊訪問，大聊拍攝花絮和戀愛喜好。（Netflix提供）Jisoo（左）、徐仁國為《訂閱男友》接受台灣媒體視訊訪問，大聊拍攝花絮和戀愛喜好。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕BLACKPINK成員Jisoo、徐仁國近日為Netflix浪漫喜劇《訂閱男友》接受台媒視訊訪問。Jisoo難得鬆口戀愛偏好，還自爆反差小秘密，徐仁國則對主演角色有十足把握，態度淡定。

Jisoo（右）和李洙赫在《訂閱男友》有感情戲，令觀眾十分心動。（Netflix提供）Jisoo（右）和李洙赫在《訂閱男友》有感情戲，令觀眾十分心動。（Netflix提供）

《訂閱男友》講述Jisoo飾演的工作狂徐未來，因接觸神祕的虛擬戀愛裝置，意外打開戀愛開關，從雪地心動、校園曖昧到宮殿夢幻約會，戀愛體驗一次打包。

該劇最大賣點是將各種理想型男友端到觀眾面前，Jisoo提到理想的初次約會場地是滑雪場，因為喜歡冬天，覺得雪花紛飛很浪漫；話鋒一轉，她說自己雖是重度愛情劇愛好者，卻受不了太甜膩互動，笑說小時候跟家人一起追劇，只要出現太肉麻的台詞，就會假裝去上廁所，然後離開客廳。

徐仁國飾演的現實系男主角朴慶南，劇中還有李洙赫、徐康俊等不同風格的「夢幻男友」輪番登場，被問是否擔心這些男神太搶戲時，他說正因為那些虛擬角色太完美華麗，好讓自己更專心把角色「有點宅、很普通」的一面演好，不過他也大方點名好友李洙赫根本是從漫畫中走出來，帥氣爆表。

問到若成為劇中的「虛擬戀人」是哪種類型時，Jisoo笑認會是K-POP偶像女友，表示本來就是BLACKPINK成員，約會時若帶來表演魅力，應該會很有趣。

