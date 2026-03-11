萊恩宇宙出任務 麻吉外星人

萊恩葛斯林在《極限返航》飾演平凡的中學科學教師，意外肩負起拯救世界的任務。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

男神萊恩葛斯林在科幻新作《極限返航》，化身被迫上太空的中學科學老師，肩負拯救地球重任，任務途中意外與外星生物「洛基」成為生死之交。他透露，拍攝時因為有操偶師在現場操作，與洛基互動並非完全依賴電腦特效，甚至在替洛基測試聲音時，還意外聽到影后「梅姨」梅莉史翠普的聲音，讓他當場即興反應。

萊恩過去曾在《登月先鋒》飾演史上第一位踏上月球的太空人，如今在《極限返航》則成為「人類最後的希望」。從象徵歷史「第一步」，到背負拯救世界的「最後機會」，他形容這次的演出像一生難得的旅程，「可以前往另一個星系、交到外星人好友，甚至拯救世界。」

請繼續往下閱讀...

萊恩葛斯林在《極限返航》和外星人「洛基」成為生死之交。（翻攝自YouTube）

該片獲讚「2026年首部偉大商業鉅片」，萊恩飾演的格雷斯第一次遇見洛基時，有一段宛如舞者般俏皮的肢體表現。他透露，這段互動能自然呈現，關鍵在於操偶大師詹姆斯歐提茲的現場操作，「我們即興互動，我做一個動作，他就會試著回應或模仿回來，慢慢真的建立起一種連結。」

而當格雷斯嘗試替洛基尋找合適的聲音，其中一個聲音竟來自影壇傳奇梅姨，萊恩在片中忍不住脫口而出：「她應該什麼都能做到。」笑說是即興反應，「她真的進錄音室幫我們錄了那個聲音，我事先不知道會播放什麼，突然梅莉的聲音出現了，我就很自然地說出了那句話，最後還真的放進電影裡了。」

除了驚人的視覺奇觀，萊恩也表示，很喜歡電影傳達的訊息：「人類一直都在把不可能變成可能。」在他看來，許多偉大的發現一開始往往只是看似不可能的想法，而正是這份堅持與探索，讓人類得以不斷突破極限。《極限返航》將於3月18日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法