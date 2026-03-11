自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萊恩宇宙出任務 麻吉外星人

萊恩葛斯林在《極限返航》飾演平凡的中學科學教師，意外肩負起拯救世界的任務。（索尼影業提供）萊恩葛斯林在《極限返航》飾演平凡的中學科學教師，意外肩負起拯救世界的任務。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

男神萊恩葛斯林在科幻新作《極限返航》，化身被迫上太空的中學科學老師，肩負拯救地球重任，任務途中意外與外星生物「洛基」成為生死之交。他透露，拍攝時因為有操偶師在現場操作，與洛基互動並非完全依賴電腦特效，甚至在替洛基測試聲音時，還意外聽到影后「梅姨」梅莉史翠普的聲音，讓他當場即興反應。

萊恩過去曾在《登月先鋒》飾演史上第一位踏上月球的太空人，如今在《極限返航》則成為「人類最後的希望」。從象徵歷史「第一步」，到背負拯救世界的「最後機會」，他形容這次的演出像一生難得的旅程，「可以前往另一個星系、交到外星人好友，甚至拯救世界。」

萊恩葛斯林在《極限返航》和外星人「洛基」成為生死之交。（翻攝自YouTube）萊恩葛斯林在《極限返航》和外星人「洛基」成為生死之交。（翻攝自YouTube）

該片獲讚「2026年首部偉大商業鉅片」，萊恩飾演的格雷斯第一次遇見洛基時，有一段宛如舞者般俏皮的肢體表現。他透露，這段互動能自然呈現，關鍵在於操偶大師詹姆斯歐提茲的現場操作，「我們即興互動，我做一個動作，他就會試著回應或模仿回來，慢慢真的建立起一種連結。」

而當格雷斯嘗試替洛基尋找合適的聲音，其中一個聲音竟來自影壇傳奇梅姨，萊恩在片中忍不住脫口而出：「她應該什麼都能做到。」笑說是即興反應，「她真的進錄音室幫我們錄了那個聲音，我事先不知道會播放什麼，突然梅莉的聲音出現了，我就很自然地說出了那句話，最後還真的放進電影裡了。」

除了驚人的視覺奇觀，萊恩也表示，很喜歡電影傳達的訊息：「人類一直都在把不可能變成可能。」在他看來，許多偉大的發現一開始往往只是看似不可能的想法，而正是這份堅持與探索，讓人類得以不斷突破極限。《極限返航》將於3月18日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中