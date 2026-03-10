自由電子報
娛樂 最新消息

比莉熱舞快閃炸翻東西區 周湯豪隱身人群成彩蛋

比莉（前排中）舉辦快閃活動，吸引人群聚集嗨翻東西區，帥兒周湯豪隱身在人群中。（環球提供）比莉（前排中）舉辦快閃活動，吸引人群聚集嗨翻東西區，帥兒周湯豪隱身在人群中。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「樂壇傳奇」比莉相隔4年推出新歌《阿福羅火山》，繼之前征戰信義區知名夜店，上週五比莉前進台北東區同志友善的特色酒吧，店家特地舉辦「比莉之夜」，各方歌唱高手爭相演唱她的代表作，最後比莉更帶動大家齊跳《阿福羅火山》，滿溢的熱情與能量燃炸現場。

周湯豪。（資料照）周湯豪。（資料照）

向來喜歡挑戰新鮮事物的比莉，也趁著三八婦女節的週日下午，前進東西區進行戶外快閃，先後抵達信義商圈廣場和西門町地標「6號彩虹」，只見聚集的群眾跟著大聲唱跳、猛錄影拍照，還有人因為跟比莉握了手、擊到掌，興奮地直呼：「謝謝比莉姐圓夢，好開心！」最後比莉和大家大合照，齊聲高喊：「阿福羅Volcano！」為快閃活動畫下超嗨句點。

眼尖的民眾還發現了周湯豪的身影，儘管他包緊緊，還是一眼就被認出來，身為比莉社群小編的他，認真的拍攝，幫媽媽記錄著一切，粉絲們紛紛在社群發文：「野生周學長出沒！媽媽在中間跳，兒子在後面記錄」、「抓到周湯豪偷偷出門西門町來看媽媽比莉姐表演」，成為當天活動的最強彩蛋。

