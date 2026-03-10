頌樂嗨唱專屬星球 告五人站台爆萌料

告五人直誇頌樂（左二）的中文程度很好，還會親寫卡片非常有心。（記者潘少棠攝）

天團寫歌維持超長歌名 驚豔偶像中文程度很好

頌樂（左）與告五人合作中文單曲《總有一顆屬於你的星球》。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國女團「MAMAMOO」隊長頌樂推出第二首中文單曲《總有一顆屬於你的星球》，邀請人氣天團告五人合作，告五人直誇頌樂的中文程度很好，因此還是維持「超長歌名」特色，也透露頌樂超有心，用繁體中文寫卡片給他們，寫錯字還塗掉重寫，十分可愛。

昨天頌樂舉辦新歌發布會，告五人前來站台，提到合作的心情，犬青直呼：「知道她中文很好，但沒想到這麼好。」獲悉頌樂要寫中文歌詞時更覺得驚喜，透露雙方在錄音室都用中文溝通。

頌樂更是當場告白，第一次聽到告五人的音樂就覺得很好聽，馬上告訴公司想要合作，「他們的歌詞也很有魅力，但是他們的歌名很長，我第一次聽的時候就想『這是什麼』？」引來告五人直說「拍謝」。

不過這次的歌名依舊很長，告五人被虧「沒有要放過頌樂」，告五人解釋因為頌樂的中文很好，所以捨不得刪字，在錄音時對於「總」字的發音也很嚴格、「刁」了很久，頌樂坦言當時很沮喪，「因為韓文沒有『總』的發音，我覺得說起來有一種『油膩』的感覺，韓文就很清淡。」

至於這首歌是否有機會出韓文版？雲安坦言之前有討論過，或許未來可以請頌樂寫韓文詞，現場也秀了幾句韓文，問頌樂發音如何時，頌樂卻笑而不答，雲安大喊：「完蛋了，我們還是唱中文吧。」

合作期間，頌樂也用繁體中文寫卡片給告五人，犬青透露她的字很漂亮，還會寫筆畫超多的「覺」、 「樂」等字，雲安爆料「覺」這個字第一次寫錯，頌樂還畫圈圈塗掉，在旁邊補充「寫錯了，對不起」，私下非常萌。

