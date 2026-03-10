蕾哈娜加州豪宅遭槍擊 子彈穿牆幸無傷亡

蕾哈娜驚傳在豪宅內遭到女子開槍射擊，所幸無人傷亡。（路透）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕身價超過14億美元（約台幣448億元）的西洋天后蕾哈娜，驚傳日前在美國加州比佛利山莊豪宅區的住處遭槍擊，據悉10發子彈中有一槍擊中家中休旅車，另一槍則貫穿牆壁，驚險的是當時她人也在屋內，所幸最後無人傷亡，涉案的30歲女子已遭逮捕，目前由警方調查中。

根據《洛杉磯時報》及多家美國媒體報導，3月8日下午1點21分警方接到報案，稱比佛利山莊郵局附近發生槍擊事件，而那裡正是蕾哈娜2021年購入，價值1380萬美元（約4.41億台幣）的豪宅。警方表示，嫌犯從車內向蕾哈娜的住所開了多槍，洛杉磯警察局發言人喬納森德維拉警官則表​​示，事件中無人受傷。蕾哈娜的住所外拉起了黃色警戒線，洛杉磯警方也封鎖了她住所附近的街道。

據悉從洛杉磯警察局的無線電調度紀錄顯示，至少有10發子彈射向蕾哈娜住所，事發後涉案人逃竄，警方出動直升機發現嫌犯車輛，並一路追蹤至一家購物中心的停車場，最後將她逮捕，警方搜查車輛發現了一支突擊步槍和7個彈殼，至於犯案動機，目前仍在調查中。蕾哈娜目前尚未針對此事發聲，但一位親近她及家人的消息人士向《紐約郵報》表示：「他們一切都好。」

而這並非蕾哈娜第一次在家中遭遇驚魂記，據洛杉磯地方檢察官辦公室稱，早在2018年，一名27歲男子翻越圍欄闖入了當時蕾哈娜位於好萊塢山莊的家中，所幸當時她不在家，男子愛德華多萊昂在她屋內待了12個小時，直到被她的助理發現報警處理，之後這名男子對跟蹤騷擾的指控表示不抗辯，並被勒令10年內不得接近蕾哈娜。

