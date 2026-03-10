自由電子報
娛樂 最新消息

蕾哈娜加州豪宅遭槍擊 子彈穿牆幸無傷亡

蕾哈娜驚傳在豪宅內遭到女子開槍射擊，所幸無人傷亡。（路透）蕾哈娜驚傳在豪宅內遭到女子開槍射擊，所幸無人傷亡。（路透）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕身價超過14億美元（約台幣448億元）的西洋天后蕾哈娜，驚傳日前在美國加州比佛利山莊豪宅區的住處遭槍擊，據悉10發子彈中有一槍擊中家中休旅車，另一槍則貫穿牆壁，驚險的是當時她人也在屋內，所幸最後無人傷亡，涉案的30歲女子已遭逮捕，目前由警方調查中。

好萊塢藝人遭槍擊或豪宅入侵事件簿好萊塢藝人遭槍擊或豪宅入侵事件簿

根據《洛杉磯時報》及多家美國媒體報導，3月8日下午1點21分警方接到報案，稱比佛利山莊郵局附近發生槍擊事件，而那裡正是蕾哈娜2021年購入，價值1380萬美元（約4.41億台幣）的豪宅。警方表示，嫌犯從車內向蕾哈娜的住所開了多槍，洛杉磯警察局發言人喬納森德維拉警官則表​​示，事件中無人受傷。蕾哈娜的住所外拉起了黃色警戒線，洛杉磯警方也封鎖了她住所附近的街道。

據悉從洛杉磯警察局的無線電調度紀錄顯示，至少有10發子彈射向蕾哈娜住所，事發後涉案人逃竄，警方出動直升機發現嫌犯車輛，並一路追蹤至一家購物中心的停車場，最後將她逮捕，警方搜查車輛發現了一支突擊步槍和7個彈殼，至於犯案動機，目前仍在調查中。蕾哈娜目前尚未針對此事發聲，但一位親近她及家人的消息人士向《紐約郵報》表示：「他們一切都好。」

而這並非蕾哈娜第一次在家中遭遇驚魂記，據洛杉磯地方檢察官辦公室稱，早在2018年，一名27歲男子翻越圍欄闖入了當時蕾哈娜位於好萊塢山莊的家中，所幸當時她不在家，男子愛德華多萊昂在她屋內待了12個小時，直到被她的助理發現報警處理，之後這名男子對跟蹤騷擾的指控表示不抗辯，並被勒令10年內不得接近蕾哈娜。

