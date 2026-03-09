張宇罕現身悼念袁惟仁 動力火車低調送故友

張宇感嘆袁惟仁臥病多年，離開也是一種解脫。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人、評審「小胖老師」袁惟仁今年2月2日過世，享年59歲，明天將舉行告別式，而昨天是靈堂開放弔唁最後一天，金曲獎最佳演唱組合動力火車，以及發起設立「小胖信託基金」的音樂好友張宇，還有長期關懷他的紀寶如都來悼念他。

動力火車前往悼唁袁惟仁，過去雙方有不少音樂交流。

（記者王文麟攝）

袁惟仁創作過《征服》、《執迷不悔》等經典曲，過去也曾當過動力火車製作人，還為他們寫過《不只是》等歌曲，昨早尤秋興和顏志琳前往弔唁，也安慰家屬，以前在華研時期雙方有較多互動與音樂交流，被問到在靈堂有沒有向天上的袁惟仁說些什麼？尤秋興只低調說：「不好意思！」

袁惟仁兒女前往靈堂接待前來弔唁的父親友人。

（記者王文麟攝）

張宇已停工近8年，鮮少公開露面，昨來靈堂弔唁袁惟仁，感傷談到：「祝他安息，一路好走，他也躺在床上一陣子了，對他來講也是很好的解脫，就讓他安心的去。」

在袁惟仁生病之後，張宇與多位音樂圈友人固定捐款幫助醫療費用，張宇表示：「其實我只是小小的發起人，大部分都是演藝圈朋友互相幫忙，我也忘記了，8年還是幾年，大家捐款，都是小事，每個人盡一點小小的力量。」

前兩天袁惟仁的前妻陸元琪都無法現身靈堂弔唁，她發文提到：「謝謝兩個寶貝幫我做了我不能做的事。」並稱：「有這對兒女，我這輩子足夠滿足了。」袁惟仁告別式明天上午於懷愛館景行樓一樓的至忠三廳舉行，8點50分進行殯葬彌撒，9點50分開始則是家祭及公祭。

