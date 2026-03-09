自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張宇罕現身悼念袁惟仁 動力火車低調送故友

張宇感嘆袁惟仁臥病多年，離開也是一種解脫。（記者王文麟攝）張宇感嘆袁惟仁臥病多年，離開也是一種解脫。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人、評審「小胖老師」袁惟仁今年2月2日過世，享年59歲，明天將舉行告別式，而昨天是靈堂開放弔唁最後一天，金曲獎最佳演唱組合動力火車，以及發起設立「小胖信託基金」的音樂好友張宇，還有長期關懷他的紀寶如都來悼念他。

張宇罕現身悼念袁惟仁 動力火車低調送故友動力火車前往悼唁袁惟仁，過去雙方有不少音樂交流。
（記者王文麟攝）

袁惟仁創作過《征服》、《執迷不悔》等經典曲，過去也曾當過動力火車製作人，還為他們寫過《不只是》等歌曲，昨早尤秋興和顏志琳前往弔唁，也安慰家屬，以前在華研時期雙方有較多互動與音樂交流，被問到在靈堂有沒有向天上的袁惟仁說些什麼？尤秋興只低調說：「不好意思！」

張宇罕現身悼念袁惟仁 動力火車低調送故友袁惟仁兒女前往靈堂接待前來弔唁的父親友人。
（記者王文麟攝）

張宇已停工近8年，鮮少公開露面，昨來靈堂弔唁袁惟仁，感傷談到：「祝他安息，一路好走，他也躺在床上一陣子了，對他來講也是很好的解脫，就讓他安心的去。」

在袁惟仁生病之後，張宇與多位音樂圈友人固定捐款幫助醫療費用，張宇表示：「其實我只是小小的發起人，大部分都是演藝圈朋友互相幫忙，我也忘記了，8年還是幾年，大家捐款，都是小事，每個人盡一點小小的力量。」

前兩天袁惟仁的前妻陸元琪都無法現身靈堂弔唁，她發文提到：「謝謝兩個寶貝幫我做了我不能做的事。」並稱：「有這對兒女，我這輩子足夠滿足了。」袁惟仁告別式明天上午於懷愛館景行樓一樓的至忠三廳舉行，8點50分進行殯葬彌撒，9點50分開始則是家祭及公祭。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中