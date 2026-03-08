林依晨隔17年劇場練功 嗨到「像打雞血」

林依晨在《暗戀桃花源》挑戰演「春花」，舞台上放聲吶喊、翻滾奔跑，甚至大拍十三響。（表演工作坊提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨主演賴聲川執導的經典舞台劇《暗戀桃花源》40週年傳承版，挑戰個性鮮明的「春花」。暌違17年重返舞台劇，她既期待也敬畏。

林依晨回憶2009年初次接觸舞台劇時，因身體狀況未能承擔重角，如今身心準備更充足，希望進劇場「練功」。她認為舞台劇最大魅力在於能量外放與觀眾即時互動，每場演出都會因觀眾反應產生不同節奏。

確定詮釋春花時，林依晨非常興奮，直呼「像打了雞血」。春花直率潑辣又帶嫵媚，還需與天真無憂的白袍女子一人分飾兩角，在舞台上切換截然不同的狀態，讓她覺得過癮又具挑戰。她說：「我的春花除了狂放，可能也會更感性。」

談到與角色的相似處，林依晨認為都是對美好生活充滿期待、會主動爭取的人。但春花情緒外放、罵髒話不手軟，她笑說：「這點我真的要加把勁。」為貼近角色，她投入排練，從跑跳、側翻到十三響（武旦身段技巧）樣樣來，初期還被虧是「肢體不協調版本」，如今已漸入佳境。她也笑說，春花或許像是《我的秘密花園》中范小敏的「成人進階版」。

