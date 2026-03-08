自由電子報
娛樂 最新消息

CNBLUE北流開唱 甜約大巨蛋見

鄭容和向台灣歌迷約好，會努力直到有一天登上大巨蛋。（和協整合行銷提供）鄭容和向台灣歌迷約好，會努力直到有一天登上大巨蛋。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣樂團CNBLUE前天起在台北流行音樂中心連唱兩天，共吸引9000人朝聖，他們帶來多首正規三輯《3LOGY》的歌曲，嗨翻全場。主唱鄭容和昨天喊話下一站前進大巨蛋，「要不要一起去啊！走吧走吧！」向粉絲勾勾手約定下次再見。

CNBLUE在北流開唱，兩天嗨翻滿場歌迷。（和協整合行銷提供）CNBLUE在北流開唱，兩天嗨翻滿場歌迷。（和協整合行銷提供）

鄭容和神級中文寵台粉 開撩眼睛SO SWEET

CNBLUE主唱鄭容和、貝斯手李正信及鼓手姜敏赫昨齊聚北流演出，鄭容和大讚搖滾區的氣氛不是蓋的，直呼各位台灣BOICE（粉絲名）非常完美。鼓手姜敏赫則稱鄭容和唱得很甜蜜，鄭容和又再次使出撩妹話術：「那是為了看你們，我的眼睛SO SWEET。」

他們一連獻唱多首夯曲，包括《I’m a Loner》、《Again》等超過20首歌曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。鄭容和昨更臭屁自誇中文好到不需要翻譯老師，自備中文感言感謝粉絲：「大家在一起很久了，有開心的日子，也有辛苦難過的日子，每當那種時候有你們在，真的很暖心。」他強調會帶著粉絲帶來的能量，完成剩下的巡演。

