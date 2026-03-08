楊烈牽愛女舞子唱自由之聲-備戰演唱會2度染皮蛇 5聲道6戰袍鬥魂全開

楊烈昨晚在台北開唱，誠意十足唱了3小時。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金鐘歌王楊烈昨晚在台灣戲曲中心舉辦「自由之地」演唱會台北首站，73歲的他連唱3小時，以中、英、西、日、台語五聲道開唱，還換了6套從日本量身訂製的戰袍，誠意十足。事實上，楊烈為了演唱會，半年前就開啟「魔鬼訓練模式」，卻因體力負荷過載，兩度染上帶狀皰疹（皮蛇），還感冒大病一場，讓他非常困擾。

演唱會上，楊烈選唱由日本歌手谷村新司作曲、林夕填詞的《自由路上》，大器編曲墊高演唱會的格局。隨後演繹日本國寶名曲《昂》（另一種鄉愁），渾厚的共鳴與情感穿透力，讓現場千名觀眾聽得如癡如醉。

金曲歌王荒山亮擔任演唱會音樂總監，楊烈將《夜半路燈》與日文古曲《酒是淚或是嘆息》、經典台語《舊情綿綿》、西洋爵士《Fly me to the Moon》完美結合，語言轉換與情緒轉場，呈現歌王紮實的音樂底蘊。

楊烈（右）力邀女兒楊舞子擔任嘉賓，合唱《Sukiyaki》。（記者胡舜翔攝）

自責是缺席的父親 老婆認證最帥老公

令人驚喜的是，楊烈力邀寶貝女兒楊舞子擔任嘉賓，父女合唱曾登上美國告示牌的日文神曲《Sukiyaki》（昂首向前走）。楊舞子清澈透亮的歌聲，與楊烈堅實聲線交織，化作父女間最真摯的告白。

楊烈以「一生鍾愛」感性介紹女兒出場，提到女兒小時候非常黏他，他卻因為工作疏於陪伴，對她滿是歉疚，「以前我台灣、日本兩地工作，學校如果有家長會，我總是缺席的父親，實在非常愧疚。」他回憶有次帶妻女到攝影棚錄影，節目安排楊烈與幾位女舞者牽手跳舞，女兒氣得在台下大喊「爸爸不行」，難忘回憶讓他笑到不行。

除了父女情深，楊舞子更爆料爸爸跟媽媽藤堂麗加結縭多年，感情至今仍非常好，即使出門短短5分鐘，也會立刻打電話回家叮嚀媽媽各種大小事，兩人似乎永遠有說不完的話，互動親密又可愛。

在後台默默照顧楊烈的老婆則分享，最喜歡先生的招牌名曲《愛在沸騰》。藤堂麗加笑說，以前很多歌迷最愛的是《如果能夠》，但她始終覺得楊烈在《愛在沸騰》MV真的帥到不得了。

楊烈在台北開唱，日籍妻子藤堂麗加（左）與寶貝女兒楊舞子到場力挺。（印太戰略智庫提供）

加碼經典老歌《燒肉粽》 致敬前輩郭金發

楊烈還選唱了台灣經典老歌《燒肉粽》，要向歌壇前輩郭金發致敬，象徵著台灣歌謠命脈的代代傳承。他語重心長談到，希望透過音樂文化，將台灣的民主、自由之聲能傳播全世界。

今晚楊烈將在同場地舉辦第2場台北演唱會，接下來3月20日轉戰台中中山堂、4月12日在日本浦安市文化會館大禮堂、5月10日在台南文化中心、5月27日則在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。

