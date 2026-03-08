《爸爸在夢裡很健康》袁惟仁兒女靈堂守孝 親選彈吉他照送別

袁惟仁的靈堂佈置簡約，家屬挑選他彈吉他的照片當遺照。（家屬提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人袁惟仁在2月病逝，享年59歲，家屬昨起在國寶會館設置靈堂供親友悼念。他的一雙兒女袁義與袁融受訪時感謝各界關心，對於媽媽陸元琪是否會出席告別式，兩人態度都很低調，表示尊重媽媽的決定。

袁義（左）與袁融受訪感謝親友關心。（記者王文麟攝）

袁義受訪談到，這些年一直都有去醫院探視父親，「我們沒辦法一直去台東，但想跟他講的話一直都有講。」袁融則透露有夢到爸爸，「爸爸在夢裡很健康，就是來看看我，笑笑的。」

至於陸元琪先前自爆被限制出席前夫告別式，袁義低調表示：「媽媽一直都很關心，但這好像不是晚輩可以決定的，我們晚輩能做到的，就是好好送爸爸！」他們也跟家人一起挑選了父親彈吉他的照片當遺照，希望讓大家記住爸爸在玩音樂時的模樣。

袁惟仁的告別式將於10日在台北市懷愛館舉行，昨天柯以敏先到了靈堂送別，她談到：「我看到他的小孩也挺難受的，他爸爸是很好的音樂人，我也鼓勵他兒子。」儘管近年較少待在台灣，柯以敏透露，之前都有透過共同好友關心袁惟仁的近況。

