自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》彼得飆戲潘妮洛普 合拍像跳探戈

彼得賽斯嘉（右）和潘妮洛普克魯茲在《科學新娘！》飾演警察搭檔。（華納兄弟提供）彼得賽斯嘉（右）和潘妮洛普克魯茲在《科學新娘！》飾演警察搭檔。（華納兄弟提供）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

好萊塢才女瑪姬葛倫霍自編自導新片《科學新娘！》，找來老公彼得賽斯嘉與潘妮洛普克魯茲飾演警探搭檔。兩人受訪時暢談合作默契，而最有趣的一幕，莫過於彼得正聊到導演、也是他生活伴侶的瑪姬時，她本人竟突然「亂入」現場打招呼，讓整段訪談瞬間變成朋友敘舊般的輕鬆場面。

潘妮洛普克魯茲（中）和彼得賽斯嘉（右）一同接受本報專訪，導演瑪姬葛倫霍驚喜出現。（華納兄弟提供）潘妮洛普克魯茲（中）和彼得賽斯嘉（右）一同接受本報專訪，導演瑪姬葛倫霍驚喜出現。（華納兄弟提供）

彼得與潘妮洛普過去已合作多次，他坦言第一次見到對方時就感到非常自在，甚至因此更有信心，「跟她演戲時，我常會覺得『我其實是個好演員。』」潘妮洛普立刻笑著回應：「你本來就是。」她也表示彼得同樣讓她感到被理解與被看見，「我們是看著彼此，而不是看著自己，就像跳探戈一樣，需要兩個人一起完成。」

瑪姬葛倫霍（左起）執導《科學新娘！》和老公彼得賽斯嘉、潘妮洛普克魯茲合作。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（左起）執導《科學新娘！》和老公彼得賽斯嘉、潘妮洛普克魯茲合作。（華納兄弟提供）

彼得談導演老婆瑪姬葛倫霍電影路 大讚成長令人驚嘆

談到導演瑪姬時，彼得回憶一路見證她在創作上的轉變，「她先是演員，後來開始寫劇本，然後又成為導演。」話才說到一半，潘妮洛普突然笑著提醒：「而且她就在這裡。」原來瑪姬正好走進訪問區，讓彼得當場笑場。

瑪姬隨即上前打招呼，還稱讚潘妮洛普「今天看起來好美」，簡短寒暄後又笑著離開，讓現場氣氛格外熱絡。等她離開後，彼得也繼續分享對妻子的觀察，「她對電影工作的每個環節都越來越了解，看著她不斷成長真的很令人驚嘆。」

至於與伴侶在片場合作，彼得坦言很難完全區分公私，「在我們這一行，私人其實就是專業的一部分。」他認為表演最重要的是建立真正的情感連結，「這份工作其實就是創造一個空間，讓真實的親密感與連結能夠發生。」《科學新娘！》全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中