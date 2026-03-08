《人物專訪》彼得飆戲潘妮洛普 合拍像跳探戈

彼得賽斯嘉（右）和潘妮洛普克魯茲在《科學新娘！》飾演警察搭檔。（華納兄弟提供）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

好萊塢才女瑪姬葛倫霍自編自導新片《科學新娘！》，找來老公彼得賽斯嘉與潘妮洛普克魯茲飾演警探搭檔。兩人受訪時暢談合作默契，而最有趣的一幕，莫過於彼得正聊到導演、也是他生活伴侶的瑪姬時，她本人竟突然「亂入」現場打招呼，讓整段訪談瞬間變成朋友敘舊般的輕鬆場面。

潘妮洛普克魯茲（中）和彼得賽斯嘉（右）一同接受本報專訪，導演瑪姬葛倫霍驚喜出現。（華納兄弟提供）

彼得與潘妮洛普過去已合作多次，他坦言第一次見到對方時就感到非常自在，甚至因此更有信心，「跟她演戲時，我常會覺得『我其實是個好演員。』」潘妮洛普立刻笑著回應：「你本來就是。」她也表示彼得同樣讓她感到被理解與被看見，「我們是看著彼此，而不是看著自己，就像跳探戈一樣，需要兩個人一起完成。」

瑪姬葛倫霍（左起）執導《科學新娘！》和老公彼得賽斯嘉、潘妮洛普克魯茲合作。（華納兄弟提供）

彼得談導演老婆瑪姬葛倫霍電影路 大讚成長令人驚嘆

談到導演瑪姬時，彼得回憶一路見證她在創作上的轉變，「她先是演員，後來開始寫劇本，然後又成為導演。」話才說到一半，潘妮洛普突然笑著提醒：「而且她就在這裡。」原來瑪姬正好走進訪問區，讓彼得當場笑場。

瑪姬隨即上前打招呼，還稱讚潘妮洛普「今天看起來好美」，簡短寒暄後又笑著離開，讓現場氣氛格外熱絡。等她離開後，彼得也繼續分享對妻子的觀察，「她對電影工作的每個環節都越來越了解，看著她不斷成長真的很令人驚嘆。」

至於與伴侶在片場合作，彼得坦言很難完全區分公私，「在我們這一行，私人其實就是專業的一部分。」他認為表演最重要的是建立真正的情感連結，「這份工作其實就是創造一個空間，讓真實的親密感與連結能夠發生。」《科學新娘！》全台上映中。

